Les Editions Albiana primées au Salon international du livre insulaire de Ouessant

Ce 23ème Salon du Livre Insulaire a été marqué par la qualité et la diversité de ces créations, d’une étonnante richesse témoignant du dynamisme littéraire et artistique de leurs auteurs. Le Grand Prix a été attribué à «Grandeur et misère des bandits de Corse » de Caroline Parsi et Jacques Moretti, un ouvrage édité par Albiana qui le présente ainsi : «Après avoir été tour à tour un rebelle, un brigand, un criminel ou un « homme d’honneur », le « bandit corse » a désigné tout autant un pauvre hère au maquis, un jouet du destin, un homme brisé, traqué... Un voyage sur 150 ans d'histoire, nourri de plus de 600 illustrations, photos ou documents d'archives »

Le jury d’Ouessant, composé de 10 personnalités du monde littéraire et insulaire, a commenté son choix mettant en avant «les qualités, à la fois, littéraires et scientifiques » du livre. «Le personnage du bandit, brigand, ou hors la loi interpelle, attire, et fascine. De manière précise, avec une documentation remarquable et une illustration captivante. L’ouvrage est un bateau qui nous permet d’aborder ce bandit mal vu et non-dit, produit de l’opposition à la règle sociale » souligne le jury. «Grandeur et misère des bandits de Corse » est un roman, un album, une bande dessinée, un journal, un chemin ramifié qui emmène le lecteur dans une grande randonnée. Il s’y engage, s’y perd, revient sur ses pas, s’interroge sur les pourquoi de ces vies tourmentées. «Parce qu’il est historique, humain, quotidien, il s’insinue comme le lierre dans l’esprit du lecteur, un livre qui constitue une référence essentielle de la Corse et de l’insularité ».



Le prix du livre scientifique a été lui aussi décerné à un auteur corse, en l’occurrence une auteure, Liza Terrazzoni, pour «Les Autres en Corse ». Pour écrire ce livre, Lizza Terrazzoni a effectué une remarquable enquête de terrain qui interroge en profondeur les fondements sociaux, historiques et politiques des relations entre «les autres» et les « corses ». Un livre clair, d'une écriture très agréable et qui nous fait réfléchir sur les notions d'identité, d'exclusion. Un livre qui parle d'une île : la Corse mais dont beaucoup d'aspects peuvent interroger l'histoire d'autres îles.