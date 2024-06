Législatives 2024 en Corse : quels candidats dans les quatre circonscriptions ?

L’annonce a pris tout le monde par surprise. Ce dimanche, au vu du score historique enregistré par le Rassemblement National aux élections européennes, le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la dissolution de l’Assemblée Nationale, provoquant l’organisation d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. Dans un décret publié dans la foulée , il est précisé que les candidatures pourront être déposées entre mercredi et dimanche 18 heures et que la campagne débutera dès lundi prochain. Autant dire que le temps presse et que les négociations et tentatives d’alliances vont bon train entre les différents partis afin de pouvoir se mettre en marche rapidement.Sur l’île, il est d’ores et déjà acté – sauf surprise de dernière minute – que les quatre députés sortants devraient être candidats à leur propre succession. En Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli annoncera d’ailleurs sa candidature ce mardi après-midi à Ajaccio pour la 1circonscription, tandis que Paul-André Colombani sera du côté de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio pour en faire de même pour la 2circonscription. En Haute-Corse, Michel Castellani pour la 1circonscription et Jean-Félix Acquaviva pour la 2devraient également communiquer dans les prochaines heures. La question est désormais de savoir qui se présentera face à eux ?Lundi soir, Femu a Corsica et Core in Fronte ont appelé à des discussions entre les différentes forces nationalistes afin de montrer un front uni pour ce scrutin, dans l’objectif de pouvoir poursuivre les projets engagés pour la Corse, au premier rang desquels le processus d’autonomie. Des discussions entre les partis devraient avoir lieu dans les prochaines heures afin de tenter de trouver un terrain d’entente dans l’objectif de ne présenter qu’un candidat nationaliste par circonscription. Mais « toutes les possibilités restent ouvertes » avance-t-on notamment du côté du PNC. Quid également de l’adhésion de Nazione à cette potentielle union ? Le seul parti nationaliste à ne pas avoir signé la délibération Autonomia à l’Assemblée de Corse en juillet 2023 se réunit ce soir afin d’analyser la situation.Du côté des listes issues de la « mouvance nationaliste identitaire », le tout jeune parti Mossa Palatina a annoncé dès lundi présenter des candidats dans les deux circonscriptions de Corse-du-Sud ainsi que dans la 1ère de Haute-Corse où le président, Nicolas Battini, mènera lui-même la campagne. Les noms des deux autres candidats devraient être connus rapidement.Forza Nova a de son côté annoncé la candidature de Jean-Antoine Giacomi avec Christophe Canioni comme directeur de campagne, pour la 2circonscription de Haute-Corse. Le parti indique vouloir positionner des candidats sur les trois autres circonscriptions tout en confiant que des discussions sont en cours afin de trouver des alliances avec les « autres listes identitaires, comme le RN, Reconquête ou Mossa Palatina, avec lesquelles il est inutile de se faire la guerre ».Après son succès au scrutin européen, le Rassemblement National assure pour sa part avoir « vocation à être candidats sur toutes les circonscriptions » de l’île. Seul nom connu pour l’heure, celui de François Filoni, le délégué régional du parti, qui se lancera dans la course pour la 2circonscription de Corse-du-Sud.Alexis Fernandez, candidat aux élections législatives 2022 pour le Rassemblement National sur la 1circonscription de Haute-Corse, a également annoncé se présenter à nouveau, mais cette fois sans étiquette.Enfin, deux autres candidatures sont également en bonne voie. Dans la 1circonscription de Haute-Corse, Julien Morganti devrait repartir « en cohérence » avec son engagement en 2022. Il confie ce mardi que des « discussions sont en cours pour essayer d’arriver à trouver une alliance large ».Dans la 2circonscription de Haute-Corse, c’est François-Xavier Ceccoli qui avait perdu de quelques centaines de voix face à Jean-Félix Acquaviva lors du dernier scrutin qui devrait à nouveau être candidat, mais cette fois sans étiquette.