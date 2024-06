Législatives. En Corse-du-Sud, la gauche parvient à trouver un accord

Fumée blanche du côté des partis de gauche. Au terme de plusieurs jours de réunion, jeudi, au niveau national, le Parti Socialiste (PS), les Écologistes, le Parti Communiste Français (PCF) et La France Insoumise (LFI) sont parvenus à trouver un accord et à adouber le Nouveau Front Populaire pour les élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale.



En Corse, plusieurs tours de réunion entre les différents mouvements de la gauche insulaire ont également permis de concrétiser une première alliance : une réunion entre les différents partis ce jeudi soir a permis d’approuver deux candidatures uniques en Corse-du-Sud. Marc-Antoine Leroy (PCF) sera ainsi candidat dans la 1ère circonscription, tandis que Jean-Baptiste Luccioni (PS) dans la 2nde circonscription.



À la mi-journée, une nouvelle réunion est en revanche prévue pour la Haute-Corse pour « valider le cadre général » de cet accord entre la gauche insulaire et acter les noms des candidats des deux circonscriptions restantes. Il semble déjà décidé que la 1ère circonscription irait à LFI et la 2nde aux Écologistes.



Enfin, à 18 heures une réunion conclusive devrait permettre de sceller définitivement ces accords entre la gauche. « Il y a vraiment une volonté de tout le monde de faire qu’il n’y ait qu’un seul binôme dans chaque circonscription », souligne Jean-Baptiste Luccioni.