Législatives. François-Xavier Ceccoli, candidat sans étiquette dans la 2e circonscription de Haute-Corse, espère cette fois-ci "une issue favorable"

François-Xavier Ceccoli sera de retour sur le terrain pour mener une nouvelle campagne pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet. Il repart comme en 2022 avec Hélène Astolfi, deuxième adjointe à la mairie de Calvi qui était sa suppléante lors des dernières élections.



Il y a deux ans, plus de 16621 électeurs ont adhéré à sa vision : "J’y vais par combat, mais c'est aussi par devoir de représenter ceux qui m’ont fait confiance et pour poursuivre l’engagement en espérant une issue favorable à cette fois-ci." Par rappel, seulement 156 voix ont fait la différence en faveur du député de Femu a Corsica, Jean-Félix Acquaviva. Encore une fois, le maire de San Giulianu et président de la fédération Les Républicains de Haute-Corse, candidatera sans arborer les couleurs du parti de droite. Un choix motivé par un "sujet transpartisant" incarné par la situation de la Corse, que Ceccoli juge désastreuse après la mandature nationaliste de Gilles Simeoni à l'exécutif de l'Assemblée de Corse : "Nous assistons malheureusement à une déconfiture totale. Les finances qui sont exsangues. La commande publique est à l'arrêt. Le sujet des déchets n’est toujours pas réglé. C’est malheureusement une longue litanie d'un échec en continu. L'idée de ce présenter aux électeurs une autre manière de faire de la politque."