Législatives : Jean-François Paoli candidat dans la première circonscription de Haute-Corse

« Je me lance » : Jean-François Paoli, vice-président de la fédération corse du parti radical et conseiller municipal d'opposition Unione per Bastia, annonce se porter candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochain dans la première circonscription de Haute-Corse. « Nous voulons capitaliser sur notre savoir-faire et notre volonté d’aider notre circonscription et la Corse en général. Nous sommes un rassemblement de forces et de progrès qui va de la gauche à la droite. Cela fait déjà quatre ans que notre plateforme existe, elle a vocation à s’élargir. » explique-t-il. Et de poursuivre : « Il faut savoir s’unir et dépasser les logiques de partis. C’est dans une volonté de lutter contre tous les extrêmes et les populismes mortifères pour la République et le bien de nos concitoyens que nous nous présentons. »

Sa suppléante, Océane Baldocchi, est une infirmière libérale, photographe de presse, déjà engagée lors des législatives de 2022 sous la bannière de la majorité présidentielle « Ensemble ».





Pas d'accord avec Julien Morganti

Par ailleurs, Jean-François Paoli annonce qu’il n’y aura aucun accord avec Julien Morganti, conseiller d’opposition bastiais : « Il se dit favorable aux unions, mais quelles sont les preuves ? Nous sommes très différents dans notre vision de mener la politique pour notre circonscription et pour la Corse. Nous avons échangé, mais nous n’avons pas trouvé de points de convergence suffisants. »



Quid du nombre élevé de candidats dans cette circonscription ? « C’est cela aussi la démocratie, rétorque-t-il. Il y a en effet beaucoup de listes, mais nous avons chacun jugé que nous avions quelque chose à dire. Les élections sont le moment de donner la parole et de responsabiliser les électeurs. »



Lors des précédentes élections législatives de 2022, Jean-François Paoli, déjà candidat dans la première circonscription de Haute-Corse, avait totalisé 11.96 % des suffrages exprimés sous l’étiquette de la coalition présidentielle « Ensemble ».