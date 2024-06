Législatives : Paul-André Colombani, député sortant de la 2e circonscription de Corse-du-Sud, officialise sa candidature

Pour rappel, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron après la débâcle du parti présidentiel aux européennes , de nouvelles élections législatives seront organisées le 30 juin et 7 juillet, soit dans dix-neuf jours seulement. Dès lors, pas question d’entretenir une sorte de faux suspense au PNC, confirme son chef de file Jean-Christophe Angelini : « Nous avons voulu, au regard des résultats de dimanche et plus généralement des éléments de contexte, accélérer cette déclaration de candidature. »Reste à savoir qui Paul-André Colombani aura en face de lui. Il y a deux ans, Femu a Corsica avait pris la décision de ne pas investir de candidat dans cette circonscription, tout en soutenant officiellement Paul-André Colombani. Le PNC espère qu’il en sera de même cette fois, en dépit de relations qui continuent de se détériorer entre Gilles Simeoni et Jean-Christophe Angelini. En ces temps de grande instabilité politique à l’échelon national, le maire de Porto-Vecchio joue la carte de la convergence des forces nationalistes, dans la lignée des premières prises de position issues des rangs de Femu a Corsica et Core in Fronte : « Nous n’avons pas d’acrimonie ou d’animosité à l’endroit des autres candidats nationalistes et notamment des deux députés sortants (Jean-Félix Acquaviva et Michel Castellani, NDLR). Décision a été prise de ne pas présenter de candidature dans ces deux circonscriptions. » Mais attention à toute mauvaise surprise, prévient Jean-Christophe Angelini : « En fonction de ce qui sera fait dans les jours à venir, nous aurons l’occasion de nous déterminer plus clairement. Et dès lundi ou mardi prochain, après la phase ultime de dépôt des candidatures, nous donnerons une position globale et publique, de la part du parti et de la démarche Avanzemu. »De son côté, Paul-André Colombani ravale encore sa frustration de ne pas voir aboutir le projet de loi relatif à la création d'un centre hospitalier universitaire en Corse (CHU), qu’il portait , et qui devait être soumis au vote ce jeudi dans l’hémicycle. La dissolution de l’Assemblée nationale ayant été prononcée par décret, il conviendra de tout recommencer. Et c’est bien entendu ce qu’il ambitionnera de faire s’il est réélu. Concernant le processus d’autonomie de la Corse, Paul-André Colombani attend de voir au soir du 7 juillet : « On a fait un certain nombre de pas par rapport au processus de Beauvau, mais malheureusement, on est obligés d’attendre quelques jours pour savoir quelle sera la nouvelle composition de l’assemblée pour pouvoir aller plus loin. »