Législatives 2024 : Femu a Corsica et Core in Fronte appellent à la convergence des forces nationalistes

L’organisation d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains, suite à dissolution de l’Assemblée Nationale dimanche soir par Emmanuel Macron, a fait naître un sentiment d’urgence au sein des différentes forces politiques. Il faut dire que le temps presse, les candidatures devant être déposées a u plus tard ce dimanche à 18 heures en préfecture . Alors les discussions vont bon train au sein de chaque parti pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Dans un communiqué publié lundi soir, Femu a Corsica prend ainsi acte de cette « situation politique nouvelle, constitutive d’une crise politique profonde dont les évolutions à venir sont incertaines », et constate que « le processus de négociation engagée depuis mars 2022 avec le Gouvernement et l’État se trouve aujourd’hui suspendu, voire menacé ». « Avec cette dissolution, s’ouvre donc également une période de grandes incertitudes concernant la perspective de révision constitutionnelle consacrée à l’autonomie de la Corse et à la mise en œuvre d’une solution politique globale pour notre pays », déplore le parti.Constatant que le prochain scrutin est susceptible « de redéfinir de façon profonde la composition de l’Assemblée Nationale et de conduire à l’émergence d’un nouveau bloc majoritaire autour du Rassemblement National », Femu a Corsica souligne : « dans ce contexte de crise, la Corse doit envoyer par le suffrage universel, un message clair à Paris : celui de l’aspiration puissante du peuple corse à la poursuite et à la réussite du processus d’autonomie, en même temps que notre capacité collective à apporter des réponses aux enjeux du quotidien ». Dans ce droit fil, le parti lance un appel « à la concertation entre les mouvements politiques signataires de la délibération « Autonomia » votée à près de 75% par l’Assemblée de Corse le 5 juillet 2023, mais aussi avec les autres nationalistes, et, au-delà des sigles, des appareils et des formations, avec tous les Corses désireux de bâtier une solution politique globale et un avenir de paix, de prospérité et de bonheur pour notre peuple et sa jeunesse ».Dans la même veine, Core in Fronte appelle pour sa part « à un sursaut du Mouvement National, moteur de l’émancipation du peuple corse et de ses droits politiques ». « Nous appelons toutes les forces indépendantistes et autonomistes qui composent historiquement le Mouvement National à une convergence patriotique dans le respect de la diversité et du pluralisme », écrit le parti dans un communiqué succinct en demandant « la tenue d’une réunion rapide et collective des nationalistes corses ».De son côté, le PNC va annoncer la candidature du député sortant Paul-André Colombani sur la 2circonscription de Corse-du-Sud cet après-midi. Le président du mouvement, Pascal Zagnoli, ne se dit toutefois « pas fermé à la discussion » avec les autres forces nationalistes en ce qui concerne les autres circonscriptions. « Nous rencontrerons Femu a Corsica et Core in Fronte. Toutes les possibilités sont ouvertes », souligne-t-il.Le mouvement Nazione doit quant à lui se réunir dans la journée pour analyser la situation et devrait faire connaître sa position par la suite.