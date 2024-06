Législatives 2024 : Mossa Palatina présentera trois candidats

Quelques heures seulement après la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par le Président de la République le dimanche 9 juin, Nicolas Battini, le leader de Palatinu, a pris la parole sur X (anciennement Twitter) pour exprimer clairement ses intentions. "Ces élections européennes ont été un véritable référendum sur les questions migratoires et identitaires. La Corse s'est placée à la pointe avancée du vote populiste et enraciné", a-t-il déclaré. Sans détour, il a ajouté : "Mossa Palatina ouvre déjà des discussions dans toute l'île sur une base de convergence corsiste et antiwoke. Présence ou soutien, mais engagement total dans ces élections législatives."