Le tribunal judiciaire d'Ajaccio accueille de nouveaux magistrats et greffiers

En tout, ce sont en effet trois nouveaux magistrats qui rejoignent le parquet. Alexandre Appel, substitut du procureur depuis 4 ans, qui a récemment quitté ses fonctions pour rejoindre la juridiction de Draguignan, est ainsi remplacé par Sterenn Hell, en provenance de Toulouse, qui prend la fonction de procureur adjointe. « Ce poste était ouvert depuis plusieurs années sans avoir été pourvu », a expliqué Nicolas Septe, en rappelant qu’un intérim avait été occupé par la vice-procureur Valérie Marchand. « Votre arrivée était attendue, et votre expérience professionnelle sera précieuse au sein de ce parquet », a-t-il repris à l’intention de Sterenn Hell. Ancienne avocate reconvertie dans la magistrature en 2010, cette dernière rejoint Ajaccio à sa demande, et affiche un attrait particulier pour la criminalité organisée. En outre, le parquet enregistre aussi l’arrivée de Thibault Aboulin comme substitut du procureur. « Avec votre arrivée, c’est un magistrat supplémentaire qui a été nommé au sein de ce parquet », s’est félicité le procureur de la République, en annonçant également l’arrivée d’Émilie Ratz, jeune magistrate placée de la cour d’appel de Bastia, qui prend également la fonction de substitute du procureur.



Enfin, trois nouveaux greffiers sont également venus renforcer les rangs du tribunal judiciaire d’Ajaccio. « Ces nominations sont un signe tangible d’une volonté de réarmement de la justice en Corse et particulièrement à Ajaccio », a encore insisté Nicolas Septe. Et la présidente de conclure : « Nous serons très attentifs au maintien de ce cap ».