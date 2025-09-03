Le tribunal judiciaire d'Ajaccio accueille de nouveaux magistrats et greffiers

« Ces quelques pas que vous venez d’effectuer pour nous rejoindre sont loin d’être anodins ». Dans la salle d’audience civile, Sophie Boyer, la présidente du tribunal judiciaire d’Ajaccio, se réjouit ce mercredi matin de l’arrivée de premiers renforts tant attendus pour sa juridiction. Devant un parterre d’officiels, au premier rang desquels le nouveau préfet de Corse, Éric Jalon, mais aussi la première présidente de la Cour d’appel de Bastia, Hélène Davo, ou encore le procureur général près la Cour d’appel de Bastia, Jean-Jacques Fagni, le tribunal judiciaire tenait son audience de rentrée. L’occasion comme chaque année de procéder à la présentation de nouveaux magistrats ainsi que de nouveaux fonctionnaires de greffe. « C’est le signe d’une dynamique positive », a noté la présidente en ajoutant que « certains de (s)es homologues n’ont pas la chance de célébrer régulièrement des arrivées en renfort des effectifs ». « Nous pouvons nous réjouir que la juridiction d’Ajaccio connaisse régulièrement des mouvements de personnel. C’est à mon sens un signe de vivacité. C’est aussi un signe d’attention au plus haut niveau porté à ce ressort si singulier », a-t-elle appuyé.
Mais au-delà des renouvellements dans les diverses fonctions, cette audience de rentrée a cette année été marquée par un accroissement inédit des effectifs du tribunal judiciaire à compter du 1er septembre, conformément à la promesse de renforcer les moyens de la justice en Corse qu’avait formulée le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, en février dernier devant l’Assemblée de Corse.
« Traditionnellement, cette audience revêt une importance toute particulière en ce qu’elle vient permettre de présenter des femmes et des hommes qui viendront enrichir le fonctionnement de l’institution judiciaire locale. Mais en cette rentrée, c’est bien le renforcement de la juridiction ajaccienne qui s’amorce », a ainsi expliqué Nicolas Septe, le procureur de la République d’Ajaccio. « Le parquet connait un profond renouvellement et un renfort », a-t-il également détaillé.
En tout, ce sont en effet trois nouveaux magistrats qui rejoignent le parquet. Alexandre Appel, substitut du procureur depuis 4 ans, qui a récemment quitté ses fonctions pour rejoindre la juridiction de Draguignan, est ainsi remplacé par Sterenn Hell, en provenance de Toulouse, qui prend la fonction de procureur adjointe. « Ce poste était ouvert depuis plusieurs années sans avoir été pourvu », a expliqué Nicolas Septe, en rappelant qu’un intérim avait été occupé par la vice-procureur Valérie Marchand. « Votre arrivée était attendue, et votre expérience professionnelle sera précieuse au sein de ce parquet », a-t-il repris à l’intention de Sterenn Hell. Ancienne avocate reconvertie dans la magistrature en 2010, cette dernière rejoint Ajaccio à sa demande, et affiche un attrait particulier pour la criminalité organisée. En outre, le parquet enregistre aussi l’arrivée de Thibault Aboulin comme substitut du procureur. « Avec votre arrivée, c’est un magistrat supplémentaire qui a été nommé au sein de ce parquet », s’est félicité le procureur de la République, en annonçant également l’arrivée d’Émilie Ratz, jeune magistrate placée de la cour d’appel de Bastia, qui prend également la fonction de substitute du procureur.
Enfin, trois nouveaux greffiers sont également venus renforcer les rangs du tribunal judiciaire d’Ajaccio. « Ces nominations sont un signe tangible d’une volonté de réarmement de la justice en Corse et particulièrement à Ajaccio », a encore insisté Nicolas Septe. Et la présidente de conclure : « Nous serons très attentifs au maintien de ce cap ».
