Le téléporté Angelo a accueilli ce samedi ses premiers voyageurs entre ciel, mer et terre à Ajaccio

C'est le jour J pour Angelo, le nouveau téléporté d'Ajaccio. "Une journée historique", pour le maire et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), Stéphane Sbraggia. Ce samedi 18 octobre, sous un ciel bleu, le téléporté a pris officiellement son envol. Angelo, premier téléphérique urbain littoral de la Méditerranée, nous fait survoler le territoire, son maquis, et offre un panorama incroyable sur tout le golfe, la cité impériale et l'intérieur. Cette nouvelle solution de mobilité allie déplacement doux, rapidité et balade au dessus du territoire avec un nouveau point de vue. Avec le téléporté et la navette, il faut compter 23 minutes pour relier Mezzavia-Saint-Joseph au centre-ville contre près d'une heure aux heures de pointe.



Samedi matin, le téléphérique a été inauguré sur le parvis de la Gare Saint-Joseph, en présence du maire et président de la CAPA, du préfet de Corse et de la Corse-du-Sud, du président de POMA, l'entreprise qui a conçu le téléporté. Saint-Joseph, "carrefour des mobilités" porte bien son nom puisqu'au moment de l'inauguration, plusieurs modes de déplacement se sont croisés : le téléporté, le bus, la voiture.



Avant le premier voyage inaugural avec 800 passagers, le ruban a été coupé et l'Abbé Constant a béni Angelo. C'est non sans émotion que cette inauguration s'est déroulée puisqu'il aura fallu un peu moins de 10 ans pour que ce projet voit le jour. Stéphane Sbraggia en a d'ailleurs rappelé la genèse. Ce projet est parti d'un constat. "La ville s'est développée sur sa partie Est (hôpital, collège du Stilettu...), avec un recours à la voiture qui est très important sur des déplacements extrêmement courts et cette tendance s'aggrave depuis un certain nombre d'années. Pour nous, il s'agissait de proposer une solution sous forme d'éventails de points de mobilité - dont Angelo fait partie - avec des possibilités de reports modaux pour inciter les usagers qui n'en n'ont pas forcément besoin, de laisser la voiture pour emprunter d'autres modes de transport. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche environnementale puisque c'est un équipement décarboné. C'est un enjeu environnemental et économique aussi parce que sur la ville d'Ajaccio, on note parfois 3 véhicules par foyer. Cela a un coût. L'idée d'avoir d'autres modes de déplacement, ça permet aussi de soulager", a-t-il expliqué. Ainsi, l'idée n'est pas de remplacer la voiture mais d'offrir d'autres solutions.



"Angelo va monter progressivement en gamme "



Le président de la CAPA a également rappelé que la communauté d'agglomération s'engage dans une démarche d'anticipation d'un territoire en plein dynamisme. En effet, le territoire se développe et gagne en population."C'est toujours mieux d'anticiper et de penser les moyens de mobilités avant l'urbanisation et avant le développement de notre territoire. C'est le sens de notre démarche. Aujourd'hui, Angelo, c'est son acte de naissance, il va monter progressivement en gamme au même titre que les autres déplacements. C'est toute la stratégie mise en place par le Pays Ajaccien pour soulager les mobilités internes", a-t-il insisté.



Tous les visages de ceux qui ont contribué à l'achèvement de ce projet étaient présents pour ce lancement : Etat, POMA, entreprises, la CAPA, CAPO Architectes...

Cet acte de naissance d'Angelo est "la concrétisation d'un long projet collectif, avec les services de la Ville, de la CAPA (Michèle Orlandi cheffe de projet a été remerciée pour son énergie), les services de l'Etat qui nous ont accompagnés tout au long de ces années. Ce projet vient d'inscrire dans une stratégie de mobilité du Pays Ajaccien, c'est un des maillons de ce que le président de la CAPA propose en termes de mobilité sur le territoire" indiquait le directeur général des services de la CAPA Emmanuel Armand.



Pour Laurent Marcangeli, qui avait initié le projet lorsqu'il était maire d'Ajaccio, voir ce projet se réaliser est "un sentiment d'accomplissement". Il se disait confiant dans le succès d'Angelo malgré les critiques et se souvenait que lui aussi au départ n'était pas convaincu : "Le député-maire que j'étais avait été un peu surpris au départ de la proposition faite par les services d'inscrire ce nouveau mode de déplacement et puis, c'est au fur et à mesure des réunions de travail, des comparaisons que l'on peut faire avec d'autres territoires que je me suis laissé convaincre et que j'ai actionné la démarche pour que nous arrivions à ce jour. Donc sentiment d'accomplissement, confiance, confiance en l'outil (...) J'y vois naturellement aujourd'hui le signe d'une promesse de modernité, de respect de l'environnement et de mobilité pour le paysage cher aux habitants."



" Angelo s'inscrit parmi les plus belles réussites en matière de téléphérique urbain"



L'État est un partenaire majeur de ce projet. Il a apporté son soutien à cet équipement à hauteur de 70%. Le préfet Éric Jalon, a commencé son discours en rappelant l'évolution urbaine de la ville, soulignant comment le développement s'est concentré sur un territoire restreint, aggravant les contraintes géographiques et la pression sur les accès principaux, un problème illustré par la forte dépendance à la voiture pour les trajets quotidiens. "75 % des trajets du quotidien en voiture qui concernent les distances de moins 3 km, 45 000 véhicules par jour qui transit par Saint-Joseph et 22000 par Mezzavia. Le pari d'Angelo, c'est de surmonter l'obstacle et puisque cet obstacle a une réalité physique, de le surmonter au sens propre du terme et de recourir donc à ce choix audacieux d'un téléporté pour relier ces deux axes et servir les équipements (...) ". Le préfet a salué la rapidité de la réalisation de ce projet, notamment le respect du calendrier malgré la complexité administrative et technique. Eric Jalon a également rappelé que l'Etat, dans le cadre du Fonds vert, financera à 50% le projet du parc urbain de 8 hectares. "Ce Fonds vert reste encore très largement à inventer ensemble avec la Ville, avec l'Agglomération, avec la Collectivité de Corse pour assurer la meilleure articulation avec les infrastructures routières et ferroviaires et permettre ainsi d'aller vers la multimodalité, l'intermodalité des transports. C'est cette vision stratégique que nous allons construire ensemble, notamment avec le projet partenarial d'aménagement sur lequel nous allons continuer de travailler."



L'Etat s'est engagé dans ce projet pour faire de cet équipement le point de départ d'une nouvelle étape dans le développement de l'agglomération.



Pour le président de POMA (leader mondial du transport par câble) Fabien Felli, Angelo deviendra d'ici peu l'un des emblèmes de la Corse. Le concepteur expliquait pourquoi ce téléphérique est une réussite architecturale enracinée dans son territoire et technique. Il a souligné l'intégration esthétique du système dans son environnement entre mer et maquis, l'engagement en faveur de la mobilité collective durable. Il a lui aussi rappelait l'importance du travail collectif entre élus et équipes pour mener à bien ce projet de transport par câble en seulement 18 mois, pour créer un nouveau lien aérien pour la ville. "Je le dis fièrement, Angelo s'inscrit parmi les plus belles réussites en matière de téléphérique urbain". Et de rappeler "qu'encore une fois, on va devancer la capitale car dans deux mois sera ouvert le téléporté urbain à Créteil" et que le téléporté d'Ajaccio aura aussi un potentiel touristique.