Le restaurant d’application du Lycée de Balagne a retrouvé son rythme et sa clientèle

Après une fermeture de plusieurs mois pour cause de Covid-19, le restaurant d'application du Lycée Polyvalent de Balagne a de nouveau pu accueillir sa clientèle, ce jeudi 18 novembre. C'est entre le stress et l'appréhension d'une bonne gestion du service en salle et de la confection des plats que les élèves de 1ère ont reçu leurs premiers clients de l'année, mettant ainsi en pratique tout ce qu'ils avaient appris jusque-là. "C'est une étape importante pour les élèves de la section professionnelle, car c'est un peu l'ouverture de leur restaurant" précise Chjara-Stella Graziani, proviseur-adjoint du Lycée.

En salle ou en cuisine ce sont effectivement les élèves qui font marcher le restaurant, sous le regard attentif de leurs professeurs, Agnès Destailleurs au service et du chef Jean-Luc Debeuf en cusine. "Après quelques mises en scène et une ouverture en interne, aujourd’hui nous pouvons enfin rouvrir le restaurant au public après une fermeture bien trop longue pour nous élèves et pour la formation. Car après un stage en entreprise pour certains, c’est la première fois qu’ils servent dans cette salle," ajoute Agnès Destailleurs.

Le restaurant est ouvert dans un premier temps tous les jeudis et vendredis midi. Par la suite, ce sera tous les lundis, mardis, jeudis, et vendredis midi, sur réservation.



Côte cuisine, les 11 élèves de la brigade se sont répartis le travail

"Ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire. Ils ont partagé les tâches entre l'entrée, le plat et le dessert. Le but est de les rendre autonomes. Aujourd'hui, je n'ai rien touché, j'étais juste là pour surveiller. Ce premier service s'est relativement bien passé. Ce sont des élèves qui ont déjà une certaine expérience, mais c'est la première fois qu'ils servent des clients externes au lycée", observe Jean-Luc Debeuf.

Chaque jour, un menu unique est proposé. Les repas sont préparés et servis le lundi et le mardi par les élèves de secondes. Le jeudi par les classes de Première et le vendredi par les terminales.

Ce jeudi, ils étaient 7 en salle et 11 en cuisine et les clients ont pu déguster en entrée, un potage de légumes accompagné de sa julienne, du poulet rayonnant en plat principal et pour finir, une délicieuse tarte aux pommes, délicatement coupée sous les yeux des clients ravis. Autant deplats gourmands préparés et servis avec soin.