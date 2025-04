Le lycée de Balagne transformé en caserne le temps d’un jour

Baptisée La caserne au lycée, cette journée inédite s’inscrit dans le cadre du plan « Développement Volontariat », avec un objectif clair : rapprocher les jeunes du monde des secours et susciter des vocations. « Aujourd’hui, au lycée de Balagne, pour la toute première fois, a été organisée une manifestation qui s’appelle la caserne au lycée. Cela consiste à délocaliser la caserne et les interventions qui vont avec, au plus près des élèves. C’est une démarche assez agressive, mais dans le bon sens du terme. À l’inverse d’une journée portes ouvertes, où ce sont les visiteurs qui viennent à nous, là, nous nous déplaçons pour donner quelque chose aux personnes sur place », explique le capitaine Fabien Massoni, chef de centre de Lisula.



Simulations, démonstrations, et forum des métiers

Tout au long de la journée, les élèves ont pu assister à des simulations d’interventions, allant de l’incendie au secours à la personne, en passant par les feux de forêt. Des démonstrations dynamiques ont permis de découvrir les équipements spécialisés : tyrolienne, grande échelle, désincarcération, drone, et même les manœuvres du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux).

Mais l’événement ne s’est pas limité au spectaculaire. En parallèle des démonstrations, un forum des métiers a été mis en place pour présenter l’ensemble des professions proposées par un SIS : sapeur-pompier, bien sûr, mais aussi logistique, ressources humaines, communication, affaires institutionnelles, formation... « Lors de cette journée, deux volets sont présentés. Un volet simulation d’interventions dans l’enceinte même du lycée, en créant des interventions selon les différentes thématiques, et faisant intervenir les différents moyens du centre de secours. Et parallèlement, il y a des ateliers informatifs sur les différents métiers. Mais les enfants sont bien plus captivés par l’action que par la discussion. Le sensationnel, la descente du toit, la grande échelle, la désincarcération après une simulation d’accident : ce sont ces manœuvres qui ont tout de suite attiré leur attention », constate avec le sourire le capitaine Massoni.