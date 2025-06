Les Musicales de Bastia : une seconde vague haute en émotions

Après un premier rendez-vous en mars, « Les Musicales de Bastia » font leur grand retour du 3 au 7 juin au centre culturel Alb’Oru. Concerts, rencontres et actions culturelles gratuites rythmeront cette seconde partie de l’édition 2025, qui mêle exigence artistique et ouverture au plus grand nombre.



Le directeur artistique de la manifestation, Thibault Luciani, parle d’une « seconde vague vibrante » pour qualifier ce second acte. Trois soirées de concerts, six artistes, mais aussi des moments de partage dans des lieux sociaux, des échanges autour de la musique et des temps d’initiation : le programme s’annonce dense et accessible.



Le programme

La scène de l’Alb’Oru s’ouvrira jeudi 5 juin avec Hugh Coltman, figure du jazz contemporain, Victoire du Jazz en 2017, connu pour ses relectures du répertoire de Nat King Cole et pour son dernier album Good Grief, introspectif et organique. Il partagera l’affiche avec Fredy Olmeta, guitariste corse renommé, à la croisée du rock, du flamenco et de la tradition insulaire.



Vendredi 6 juin, le rappeur et acteur Hatik, révélé au grand public par la série Validé, se produira en live avec ses musiciens. Il y présentera son dernier album, +1, et ses titres phares comme Bazar, Choré ou Ma jolie. En première partie, le public découvrira Mila Auguste, artiste corse mêlant pop, électro et textes sombres avec élégance, dans une esthétique moderne et sensible.



Le samedi 7 juin, Ben l’Oncle Soul est de retour aux Musicales après un passage remarqué en 2027. Il proposera un concert inédit, accompagné par Kusika, groupe formé en 2022 lors de la journée des peuples premiers au Parc Galea. Ce projet insulaire réunit rythmes jazz, africains et latins, portés par des textes multilingues, entre français, portugais, lingala et corse.



En parallèle, les Musicales développent un volet d’actions gratuites baptisé « Les vagues sonores ». Des concerts auront lieu dans des lieux de vie : mardi 3 juin, le groupe Isulanders se produira aux Restos du Cœur de Bastia le matin, puis à l’EHPAD A Casa Serena à San Martino di Lota l’après-midi. Jeudi, Soul Revenge interviendra à la maison des aînés de Saint-Joseph, puis à l’Arnia de Montesoro.



Les Rencontres, ouvertes à tous, aborderont jeudi à 17h30 à l’Alb’Oru la création de musique pour le cinéma. Le lendemain, à la médiathèque Barberine Duriani, un échange sera consacré à la prévention des violences et du harcèlement sexistes et sexuels dans les milieux culturels et festifs.



Enfin, un stage d’initiation au flamenco animé par l’association Arte Flamenco est prévu samedi 7 juin, de 10h à 18h, au centre culturel Alb’Oru.



Chaque soir à partir de 18h30, le Village des Musicales ouvrira ses portes avec bars, foodtrucks et ambiance conviviale avant le début des concerts à 21h précises.