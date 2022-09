Rentrée scolaire à Lisula : un retour à la normale après deux années de crise sanitaire

En voiture, à pied, à moto. C’était le retour des parents et de leurs enfants sur les routes de Lisula, ce vendredi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire en Corse.

Après deux mois de grandes vacances, il était temps pour les élèves des 4 établissements de la ville de retrouver leurs salles de classe. Et pour l'occasion, le recteur de Corse Jean-Philippe Agresti, accompagné de l'inspectrice de l'éducation nationale Geneviève Coli et du DASEN, Bruno Benazech, avait fait le déplacement. "Il fallait que je vienne dans une zone géographique marquée par un investissement particulier, où nous avons une certaine continuité, école, collège et Lycée, pour me permettre, à travers ma présence à Lisula, en saluant, les personnels, parents et élèves, de saluer et d'encourager toute une région académique", a indiqué le recteur de l'académie de Corse.



Présente également lors de cette visite, Angéle Bastiani, maire de Lisula et Blaise Dary, adjoint au maire, en charge des écoles. "Nous sommes très honorés que le recteur, le DASEN et ses services aient choisi la ville de Lisula pour la rentrée scolaire", a expliqué l'élue.



À 9h30, Jean-Philippe Agresti, a franchi le portail du collège Pascal Paoli où un nouveau principal, Jean-Jacques Heduy, a accueilli ses 470 élèves dès ce matin. Le recteur s'est tout d'abord adressé à l'équipe éducative avant de souhaiter une belle rentrée aux collégiens. "Annie Pozzo di Borgo, infirmière scolaire et conseillère municipale, avait organisé avec élus et parents d'élèves, une prévention à la sécurité routière, et notamment aux abords des établissements scolaires" a détaillé le maire. Une opération mise en place avant l'appel officiel des nouveaux 6e.



Le cortège académique en suite a pris le chemin des 2 écoles primaires, Albert Camus et le Petit Prince, où ils ont été accueillis très chaleureusement et en chanson par les élèves. "Nous comptabilisons cette rentrée 167 élèves avec 7 classes de primaires et une classe Ulis. Avec une fermeture de classe. Cela fait quelques années que nous avons une baisse d'effectif à Lisula. Je pense que cela peut être dû en partie aux difficultés à trouver un logement sur le secteur. Beaucoup de familles sont certainement parties ailleurs" explique Éric Beretti, directeur de l'école Albert Camus.



Puis, ils ont également rendu visite aux plus petits de la bande, qui ont connu pour certains, leur toute première rentrée scolaire, comme pour la petite Elia, petite section et contente d'être enfin à l'école.



En fin de matinée, c'est au Lycée polyvalent de Balagne que le recteur, le DASEN et l'inspectrice ont terminé leur tour. Reçus par la direction, ils ont accueilli les classes de 1res et terminales.

L'établissement accueille cette année 440 élèves, dont 18 internes. 18 classes et 45 enseignants, 3 CPE ainsi qu'un personnel de vie scolaire investi. "C'est une rentrée sereine et apaisée, qui se déroule dans des conditions sanitaires normales, sans restrictions notables. Des enseignants qui sont présents et disponibles pour nos élèves. Le lycée de Balagne est le seul établissement de formations de la région après le collège, qui permet de se professionnaliser dans deux domaines, la maintenance nautique et l'hôtellerie. m Mais il y a également la filière technologique, du management et de gestion. C'est un bassin de formations indispensable en cohésion avec le territoire économique de Balagne. C'est un grand honneur pour la Balagne et la commune de recevoir le recteur de l'académie de Corse. C'est comme un hommage qu'il nous rend" a souligné Marie-Catherine Gandon, proviseur de l'établissement.