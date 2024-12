Le Lycée de Balagne mise sur la non-violence pour sensibiliser les élèves

Le lycée de Balagne a inauguré ce vendredi 6 décembre un cycle de conférences sur le thème de la non-violence, avec pour premier intervenant Jean-François Bernardini, président de l'ONG AFC Umani. Devant des élèves engagés, l’accent a été mis sur la manière dont la non-violence peut être un levier dans le quotidien et dans la résolution des conflits. La langue corse, symbole fort de l’identité locale, s’est également invitée dans ce débat.



Organisée au Cosec municipal de Lisula, cette conférence s’inscrit dans un cadre plus large d’actions pacifiques menées en faveur de la langue corse, à la veille de la Festa di A Nazione. En collaboration avec les élèves, le lycée a décidé de proposer un cycle de conférences, visant à stimuler la réflexion sur des enjeux sociétaux actuels tout en encourageant une mobilisation non violente. "Les représentants des élèves sont venus nous voir pour échanger sur un sujet qui les touche et pour lequel ils souhaitent réagir de manière constructive. Nous ne pouvions qu’encourager cette démarche", a expliqué Émeline Luciani, proviseur du lycée de Balagne. "Ils veulent avant tout rassembler leurs camarades pour agir. Mais avant d’agir, il faut comprendre", a-t-elle ajouté.



Jean-François Bernardini, invité par l’établissement, a abordé des questions essentielles sur la manière de réguler les conflits sans recourir à la violence, tout en insistant sur l'importance de l’éducation à la paix. "L’initiative de Madame la proviseur est très touchante. Cela montre que nos jeunes sont pris au sérieux. Ils cherchent à comprendre et à agir face à ce qui les touche", a souligné le président d’Umani.



Créée en 2002, l'ONG AFC Umani œuvre pour le bien commun avec plusieurs programmes d’action, dont celui dédié à la non-violence, instauré en 2011. "Face à l’omniprésence de la violence dans notre société, la boussole de la non-violence devient un outil indispensable pour vivre de manière harmonieuse", a précisé Jean-François Bernardini, qui a salué l'engagement des élèves du lycée de Balagne dans cette cause.



Tout au long de la semaine, les élèves ont organisé diverses actions pacifiques pour défendre l'avenir de la langue corse. Une démarche qui a impressionné la direction de l’établissement. "Nous sommes très fiers de nos élèves. La violence ne résout rien. Ils ont pris l'initiative de réfléchir à des moyens de se mobiliser sans recourir à la violence, et c’est une belle réussite", a conclu la proviseur.