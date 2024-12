Lisula : les lycéens de Balagne se mobilisent pacifiquement pour la langue corse

Ce mardi matin, plus d’une centaine d’élèves du Lycée Polyvalent de Balagne se sont mobilisés pacifiquement devant leur établissement pour défendre la langue et la culture corses. Sous le mot d’ordre de préserver leur identité, ils ont ensuite défilé jusqu’au centre-ville pour faire entendre leur message. Une mobilisation qui se poursuivra toute la semaine avec l’appui de l’établissement.



Les organisateurs de cet événement, Nicolas, Antò et Carl’Antò, expliquent les raisons de cette démarche. « Nous manifestons contre la décision du tribunal administratif de Marseille qui interdit l’usage de la langue corse au sein de l’assemblée territoriale. C’est une action symbolique, une manifestation pacifique. Il n’y a pas de blocage à l’entrée de l’établissement. Ceux qui le souhaitent peuvent assister à leurs cours sans aucune contrainte », précise Antò, élève en terminale.



Cette action n’est qu’un début, les élèves annoncent qu’ils poursuivront leur mobilisation tout au long de la semaine. Chaque matin, ils se rassembleront sur le parking du Cosec avant de rejoindre le centre-ville à 10 heures, pour converger vers la Place Paoli, où ils espèrent échanger avec les passants et sensibiliser davantage la population.



Une mobilisation soutenue par l’établissement

Nicolas, élève de première, insiste sur le caractère apolitique de la mobilisation. « L’établissement nous soutient pleinement dans notre projet, qui est avant tout culturel et pacifique. Nous ne sommes pas ici pour mener un débat politique ni pour perturber le déroulement des cours. Nous voulons simplement défendre notre langue, notre culture et notre patrimoine », explique-t-il.



Cette semaine de mobilisation culminera vendredi avec une conférence organisée par le lycée, réunissant élèves, professeurs, parents d’élèves et membres du personnel autour du thème de la langue corse.



Avec cette initiative, les élèves du Lycée Polyvalent de Balagne entendent faire vivre la langue corse au-delà des murs de l’établissement, en appelant à la préservation d’une culture chère à l’île.