A la découverte des filières professionnelles au lycée Polyvalent de Balagne

A l'occasion de la seconde édition de la "semaine des lycées professionnels le lycée de Balagne a convié ce mardi 13 décembre les professeurs principaux et chefs d’établissements des collèges insulaires pour une visite des plateaux techniques. Celui de l’hôtellerie, avec la cuisine et le restaurant d’application, où un repas avait été organisé et l’atelier de maintenance nautique.



C'est la première rencontre de ce genre en Balagne pour les filières professionnelles : "L’occasion de valoriser la voie professionnelle. explique Chjara-Stella Graziani , proviseure adjointe de l'établissement. Nous avons eu une visioconférence en amont organisée par le rectorat, qui réunissait tous les professeurs principaux des classes de 4e et 3e de tous les collèges de Corse , auxquels nous avons présenté les filières que nous proposons"



" Nous recevons des professeurs venus de toute la Corse, mais surtout nos partenaires des collèges de Calvi et de Lisula qui sont le bassin de recrutement le plus conséquent pour le lycée " précise-t -elle . Le bac professionnel de maintenance nautique est une filière très riche en perspective d’avenir et d’études. "Avec l’ électrotechnique , la mécanique. Il y a des élèves qui peuvent intégrer des écoles d’ingénieurs avec une remise à niveau, ils peuvent partir sur les chantiers navals en Bretagne, les écoles de Marseille, de Nice. De ce point de vue c’est une filière très intéressante", continue la proviseur adjointe.



Le Lycée de Balagne est un établissement polyvalent qui propose à la fois une filière filière professionnelle avec la s ection hôtelière et restauratio n et la section maintenance nautique, mais également un cursus général 2 sections professionnelles, exclusivement bac pro , hôtellerie restauration cuisine ou service et la maintenance nautique. La section professionnelle est ouverte à tous les élèves de 3e p our un total de 12 élèves en maintenance nautique et 24 en hôtelière et restauration. " La filière maintenance propose le même niveau de diplôme qu’un bac général ou technologique. Elle ouvre également les portes de l’enseignement supérieur. Les élèves font des vœux sur parcours sup. Certains vont en BTS, en licence universitaire. Il y a également une offre d’insertion immédiate à l’emploi. La transformation de la voie professionnelle est une vraie réalité".