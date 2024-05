JO Paris 2024. Le Belem longe la Corse : la flamme olympique arrive en France

Le vieux trois-mâts, parti du port du Pirée en Grèce le 27 avril dernier en direction de la France où il doit arriver avec la flamme olympique le 8 mai prochain à Marseille, a longé les côtes corses ce week-end.



Le club nautique de Macinaghju était sur l'eau le 5 mai pour accompagner ce navire emblématique lors de son passage devant la Giraglia, et a partagé avec nous de magnifiques images de cette rencontre inattendue. En effet, ce trajet n'était pas initialement prévu : le Belem devait contourner l'île de Beauté par le sud en passant par Bonifacio, mais en raison des mauvaises conditions météorologiques, il a finalement opté pour l'est et le Cap Corse.



Le Belem est accompagné dan son périple du bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain (BSAM) Seine de la Marine nationale française. Deux chasseurs Rafale Marine du porte-avions Charles-de-Gaulle ont également croisé leur chemin. Ils font partie de l'opération Akila en Méditerranée.

L'arrivée de la flamme olympique à Marseille à bord du Belem sera un moment symbolique. Près de 150 000 personnes sont attendues pour accueillir le Belem et son équipage dans la cité phocéenne le 8 mai prochain. Avant d'accoster dans le Vieux Port, le Belem effectuera une parade dans la rade, escorté par plus d'un millier de bateaux, offrant ainsi un spectacle maritime grandiose.