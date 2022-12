Le pouvoir d’agir en question aux 4e assises de la jeunesse corse

Pierre BERETTI le Vendredi 16 Décembre 2022 à 15:54

Plus de deux cents jeunes de l’île se sont rendus aux assises de la jeunesse afin d’y débattre sur des thématiques et problématiques locales. Cette journée leur a offert la possibilité de s’exprimer et de découvrir les différents outils mis à leur disposition par la région.