Le phénomène qui dévoile la Corse et la Côte d'Azur à l’horizon…

Charles Monti le Mardi 1 Avril 2025 à 09:30

On a l'habitude de voir les côtes corses depuis la Côte d'Azur, comme on peut le constater sur notre photo. Mais l'inverse est également vrai, comme le prouve cette seconde image fixée par un de nos lecteurs depuis le col de Teghime, au-dessus de Bastia, à l'heure où le soleil termine sa course à l'horizon.