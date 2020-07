Le parc de Saleccia accueille le festival ”Des courts en Fête”

Depuis 2014, le festival Des courts en fête présente, en Corse et sur le continent, des courts métrages, mis en compétition. L'association Et Pourtant Ça Tourne, présidée par Linda Calderon, visionne les films avant de faire une sélection.

Cette année, ce sont douze courts métrages qui ont été retenus. Ils sont alors présentés durant tout l'été sur les onze sites partenaires du festival, cinq sur le continent, et six en Corse, dont l'Ile-Rousse avec le Parc de Saleccia.

Chaque soir, six films seront projetés en plein air, et les spectateurs pourront voter à la fin de la séance pour celui qu'ils ont préféré. A la fin du mois d'août, tous les sites annonceront le court métrage ayant reçu le plus de votes, et le vainqueur sera alors désigné.



Les courts métrages présentés les 16 et 17 juillet au Parc de Saleccia, à partir de 21h sont



le 16 juillet

Entracte

A quien dices amar

Retour à l’envoyeur

Irréprochable

The hangman’s place

Nico



le 17 juillet

La Bougie

Saber perder

Frérot

The Van

Tempus fugit

Figurant