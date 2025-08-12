Le ministre de la Santé, en visite en Corse : « On ne va pas construire un CHU, mais... »

Julien Castelli le Mardi 12 Août 2025 à 18:44

Inaugurant la nouvelle maison pluridisciplinaire de santé de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, le ministre de la Santé Yannick Neuder a confirmé que l’État n’engagerait pas la construction d’un CHU (centre hospitalier universitaire) en Corse. Ce qui ne veut pas dire que rien ne va bouger : à la place d’un CHU, la Corse sera amenée à développer une « universitarisation » de ses filières.