Le journal des Législative du jeudi 26 mai

M. Jean Paul Carolaggi, et Mme Lisandrina Serreri Dalakupeyan, candidats à l'élection législative des 12 et 19 juin seront en tournée dans les DUI SEVI et DUI SORRU les 26 et 28 mai2022, selon les horaires suivants



JEUDI 26 MAI (ASCENCION )



09 h 45 PIANA (mairie)

11 h 15 OTA (mairie)



14 h 00 OSANI (mairie)

14 h 45 PARTINELLU (mairie)

15 h 30 SERRIERA (mairie)

17 h 00 CARGHJESE (mairie)



SAMEDI 28 MAI 2022



09 h 30 MARIGNANA (mairie)

10 h 30 CRISTINACCE (mairie)

11 h 30 EVISA (mairie)



14 h 00 RENNU (mairie)

15 h 00 BALOGNA (mairie)

16 h 30 LETIA (mairie)

17 h 30 VICU (mairie)