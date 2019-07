Le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse lance un appel à projets pour la santé

« Ce fonds est le fruit d'une volonté politique : celle de la Mutuelle de la Corse qui entend ainsi, dans une véritable démarche de responsabilité et en toute indépendance, continuer d'agir sur son territoire en faveur de la santé, précise d'emblée Dominique Giovannangeli, à la tête de cette nouvelle entité créée par la MDC et dotée de son propre conseil d'administration. A la clé, une enveloppe 2019 de 120 000€ (le fonds étant doté de 440 000€) réservée à des projets qui sauront convaincre pour peu qu'ils s'articulent autour d'un des deux axes d'intervention retenus : d'une part, l'investissement du fonds de dotation dans les structures d'accueil, de soins ou du secteur médico-social afin d'y déployer de nouveaux équipements et d'y améliorer le service rendu aux bénéficiaires comme les conditions de travail des équipes ; d'autre part, le soutien à apporter aux actions de prévention qui seront menées auprès des étudiants et dans les entreprises, la jeunesse et le monde du travail s'étant imposés comme des publics prioritaires.



Une préoccupation : les étudiants corses

« Nos inquiétudes pour la jeunesse corse se fondent sur une réalité aussi affligeante qu'évolutive, observée et combattue par nos services de médecine préventive et notre pôle de vie étudiante, fait remarquer de son côté Paul-Marie Romani, président de l’Université de Corse, invité tout naturellement par la MDC pour participer, à la tribune, à la conférence de presse du 19 juillet organisée dans une des salles de l'établissement cortenais de formation.

Nous comptons aujourd'hui sur le campus pas moins d'une centaine d'étudiants touchés par le handicap. Quant à notre BAPU (bureau d'aide psychologique universitaire), il témoigne à la fois du travail déjà réalisé et des besoins exprimés, notamment face au tsunami des addictions ». Et d'ajouter : « En matière de santé, la prévention apparaît, si j'ose dire, comme l'arme fatale. En cela, la démarche de la Mutuelle de la Corse, que nous espérons porteuse, trouve toute sa légitimité ».

Le diagnostic posé par l'IREPS Corse (instance régionale d'éducation et de promotion de la santé corse), autre partenaire de la Mutuelle de la Corse, ne contredit en rien les observations faites par les services de santé de l'université. Sa directrice Céline Zicchina confirme : « L'enquête que nous avons menée jusqu'auprès des étudiants eux-mêmes et de leurs associations et syndicats révèle de vraies problématiques en matière de santé. D'où les thématiques retenues par le fonds de dotation de la MDC : comportements liés à des contextes festifs, vie affective et sexuelle, santé mentale, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, renoncement aux soins, alimentation et précarité».







Un modèle à construire

En observateur avisé, l'IREPS a donc accompagné la MDC dans l'élaboration du cahier des charges sur lequel s'appuie l'appel à projets lancé le 19 juillet dernier et ouvert jusqu'au 9 septembre prochain (le cachet de la poste faisant foi)*.

Elle le fera aussi pour le suivi des actions. «Nous en sommes au stade de l'expérimentation et ne fermons la porte à rien. Mais l'idée est de favoriser des projets qui ne soient pas du saupoudrage ou du one shot et cherchent à s'inscrire dans le temps tout en étant innovantes, affirment de concert les acteurs de la démarche. Nous serons également attentifs à la capacité de coordination de chaque porteur, ce qui nous paraît une condition d'efficacité. Susciter des co-financements, trouver les voies d'une complémentarité entre les projets retenus sont également des objectifs ».

Bernard Ottaviani et Jean-François Orsoni, respectivement directeur général et directeur administratif et technique de la Mutuelle de la Corse concluent : « Ce fonds de dotation est un juste retour à notre territoire d'ancrage. »

Une manière d'asseoir encore la légitimité et la crédibilité d'une véritable institution insulaire, née de la fusion récente entre la Mutuelle Générale de la Corse et la Mutuelle Familiale de la Corse (laquelle, rappelons-le, avait créé en 2015, sous l'égide de Solimut Mutuelle, son propre fonds de dotation venu soutenir 5 projets sur 4 ans). Car avec ses 95 000 bénéficiaires, 3100 contrats « santé » collectifs obligatoires et un chiffre d'affaires de 47 357 323 €, la Mutuelle Familiale de la Corse s'avère en effet déjà la première mutuelle interprofessionnelle de l'île.







* Le cahier des charges et le dossier de candidature sont à demander à retourner par voie électronique à fondsdedotationmdc@gmail.com. Les dossiers de candidature sont à retourner à cette même adresse électronique ou par voie postale à Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse : 8-10 avenue Maréchal Sébastiani, CS 8022720296 Bastia Cedex. Un appui méthodologique pourra être fourni par l'IREPS Corse aux porteurs de projet : contact@ireps-corse.fr - 04 95 21 47 99.