Le feu vert de la préfecture à Vigianello 2. "C’était prévisible" et le "Valincu Lindu" maintient le blocage

L’autorisation délivrée par la préfète n’est pas une surprise pour les membres du collectif. C’était prévisible, le Coderst ayant rendu un avis favorable la semaine dernière.







Cette décision est une erreur : on ne gère pas une situation d’urgence en autorisant un centre d’enfouissement pour une période de 10 ans. Sa légalité est également douteuse, car elle prend le contre-pied des orientations du plan de gestion des déchets de la CdC et fait peser des risques graves sur l’environnement et la santé des riverains.