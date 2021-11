Le festival " Dentru di " s'invite au collège Pascal Paoli de Lisula

Ce jeudi 18 novembre, l'artiste balanin Vincè Lanata a été invité au collège Pascal Paoli de Lisula pour présenter ses œuvres aux jeunes collégiens.



Dentru di est une réponse à l'appel à projet de la Collectivité de Corse pour permettre des rencontres entre les artistes et les jeunes. Pour cela, l'association Zallella, présidée par Sabrina Sarai, a concocté en partenariat avec le collège Pasquale Paoli et la Ville de Lisula, un programme d'éducation artistique et culturelle innovant.







C'est donc au CDI que les classes se sont succédé, pour découvrir les toiles et échanger quelques mots avec l'artiste, tout en dégustant un petit gâteau au passage.



Théâtre, art contemporain, danse, chant et " avec à chaque fois, l’idée que les enfants rencontrent les artistes et que les artistes prennent le temps de discuter avec les enfants".



Le festival " Dentru di" a débuté le 20 octobre et se termine avant les vacances de Noël. " Nous étirons sur deux mois les rencontres. Des ateliers pédagogiques sur chaque thème sont organisés afin que les enfants puissent découvrir chaque discipline ".



Charlotte Arrighi a ouvert les festivités avec la pièce " De quoi je m’emmêle". Côté musique, ce sera avec le groupe l'Alba qui sera en concert le 30 novembre au Cosec. La compagnie CreaCorsica proposera une danse contemporaine et une musique Corse. Pierre Casanova fera lui une installation artistique et Vincè Lanata qui expose en ce moment. "Aujourd'hui la culture vient concrètement à la rencontre des élèves qui sont directement au contact des artistes" ajoute Jean-Marc Andreani.







Installé dans la cité paoline, Vincè a répondu favorablement à l'invitation du collège. "Aujourd’hui c’est un plaisir de venir partager tout ça avec les élèves. Pouvoir partager ma passion avec eux c'est super. C'est peut-être l'occasion de créer quelques vocations, voire même leur donner envie de créer" confie l'artiste.







Invités au vernissage, les adjoints au maire Blaise Dary en charge des affaires scolaires et Pierre-Francois Bascoul, en charge de la culture, représentaient la commune.



"Amener la culture à l'intérieur d'un établissement scolaire est un acte très important. La commune apporte donc tout son soutien au festival . Nous aidons sur le plan logistique et mettons à disposition les biens communaux" ajoute Pierre-Francois Bascoul.