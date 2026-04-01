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Le dessin de Battì : le syndrome d'Hubris


Battì le Mardi 14 Avril 2026 à 18:01

Nous sommes tous concernés et consternés par les élucubrations de l'actuel locataire de la maison blanche ! Le projet d'érection à Washington d'un arc de triomphe gigantesque à la mesure de la démesure de son créateur vient d'être soumis à la Commission des beaux-arts. Ce sera sûrement un triomphe !







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