Le crabe bleu poursuit sa conquête des lagunes corses : une invasion sous surveillance permanente

Charles Monti le Samedi 3 Janvier 2026 à 16:53

Présent depuis plusieurs années, le crabe bleu (Callinectes sapidus) n’est plus un phénomène ponctuel en Corse. En 2024 et 2025, son expansion se confirme, avec des poussées parfois brutales dans plusieurs lagunes de l’île. Une dynamique invasive désormais bien identifiée, mais difficile à contenir, tant elle dépend de conditions environnementales très changeantes.