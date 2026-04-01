Le consulat général du Maroc en Corse fête ses 50 ans

Inauguré en 1975, le consulat général du Royaume du Maroc en Corse a récemment fêté ses 50 ans. Implanté à Biguglia, il fait partie de l’un des premiers consulats de la monarchie à avoir vu le jour en France, sur un territoire qui possède des liens étroits avec le pays, notamment suite à la présence, lors de la Seconde guerre mondiale, de goumiers marocains ayant aidé à la libération de la Corse en 1943, mais aussi suite à l’exil du roi Mohammed V au mois d’août 1953. En effet, Mohammed V soutenait alors l’Istiqlal, le principal mouvement indépendantiste marocain, et s'opposait ainsi à la poursuite de la domination française.





Contraint à l’exil le 20 août 1953, il se réfugie d’abord quelques jours à Ajaccio, avant de partir avec sa cour pour Zonza puis L’Île-Rousse deux mois plus tard, où il est installé dans une série de suites de l’hôtel Napoléon Bonaparte, sous surveillance constante. Après un départ pour Madagascar au mois de janvier 1954, il retourne finalement au Maroc après la déclaration d’indépendance du pays, et redevient roi en 1957. Pour remercier les Corses de l’accueil qu’ils lui avaient réservé, il retourne en Corse six ans plus tard, avec l'adjudant-chef Cacciaguerra, libéré contre rançon par les rebelles mauritaniens dont il était l’otage.





La création d’un consulat général du Maroc en Corse s’explique enfin par la forte présence de ressortissants marocains sur l’île, « environ 50 000 personnes » selon l’actuel consul général, Mohammed Moutaoukel. « Il y a 17 consulats du Maroc en France, et avant d’en avoir un en Corse, les Marocains devaient aller à Marseille. Mais dans un souci de politique de proximité et vu le nombre important de Marocains en Corse, il a fallu en créer un ici. »





Une année de célébrations





En poste depuis le 1er septembre 2025, Mohammed Moutaoukel est titulaire d’une license en langue et littérature anglaise et d’un master en relations internationales. Avant de travailler en Corse, son premier poste sur le territoire national, il est d’abord passé par le service central du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains vivant à l’étranger à Rabat. Il a également été chargé des affaires consulaires et sociales à l’ambassade du Maroc à Berlin, avant de travailler au sein de différents consulats généraux du Maroc, à Milan, Londres, Francfort, Oran ou encore Amsterdam.





Pour célébrer les 50 ans du consulat général du Maroc en Corse, il a décidé de préparer un programme s’étalant sur plusieurs mois, « en coopération avec les autorités locales et le tissu associatif corse ». Le programme a débuté à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation, où des collégiens scolarisés à Biguglia ont pu visiter le consulat, « pour mieux comprendre la diplomatie et les relations entre le Maroc et la Corse ». Le consul général précise que « des discussions sont aussi en cours avec le lycée Paul-Vincensini » afin de faire venir les élèves au sein du consulat.





Pour aller à la rencontre des ressortissants marocains à travers le territoire, le consulat général organise également des sorties consulaires, c’est-à-dire « des journées qui sont dédiées aux ressortissants sur place ». « On est toujours dans cette politique de proximité : ce n’est pas eux qui se déplacent, mais c’est le consulat qui vient à eux », souligne Mohammed Moutaoukel. Après Porto-Vecchio au début du mois d’avril, c’est Ajaccio, « où il y a une forte présence de Marocains », qui va accueillir l’événement en mai.



Enfin, deux événements sont prévus cet été, à commencer par un hommage au roi Mohammed V, exilé en Corse et notamment à L’Île-Rousse. Les ressortissants marocains pourront également célébrer la Fête du Trône, un événement célébré à travers le Maroc le 30 juillet de chaque année, une date qui correspond à l'anniversaire de l'intronisation de l’actuel roi Mohammed VI le 30 juillet 1999, et de son allégeance officielle.

