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Ghisonaccia inaugure son nouveau complexe sportif ce dimanche avec deux finales de Coupe de Corse


Matteo Lanfranchi le Jeudi 28 Mai 2026 à 15:20

Dix ans de travail administratif et deux ans de chantier plus tard, Ghisonaccia inaugure ce dimanche 31 mai à 10 heures son nouveau complexe sportif Route de la Mer. L'après-midi, deux finales de la Coupe de Corse viendront baptiser les nouvelles installations.



Ghisonaccia inaugure son nouveau complexe sportif ce dimanche avec deux finales de Coupe de Corse

Dix ans de travail administratif et deux ans de chantier ont été nécessaires pour mener ce projet à son terme : études environnementales, permis d'aménager, crise Covid qui a tout ralenti. "Satisfaction pour la commune, pour les administrés, pour les licenciés, et même pour tout le territoire, parce que c'est une situation qui était attendue", confie Francis Guidici, maire de Ghisonaccia.

Le besoin était réel. L'ancien stade, situé en zone inondable au bord du Fiumorbu, contraignait régulièrement le maire à prendre des arrêtés pour annuler les rencontres. "Dès qu'il y avait les crues, la nappe remontait et le terrain était impraticable."


Des équipements opérationnels dès dimanche

Le nouveau complexe, aménagé sur 6 des 10 hectares du terrain, comprend deux terrains de football, une tribune de 500 places avec vestiaires et buvette, un skate park et des terrains de pétanque. L'ensemble sera opérationnel dès ce dimanche. "Le skate est terminé et réceptionné, les terrains de boules aussi", confirme le maire. Le club principal bénéficiaire, l'Associu Spurtivu Ghisonaccia Prunelli, né de la fusion des clubs des deux communes, compte environ 450 licenciés.

Un choix écologique assumé

Autre particularité du projet : la pelouse synthétique est constituée de noyaux d'olives, et non de billes de caoutchouc. Un choix anticipé, explique Francis Guidici. "Les billes de caoutchouc seront interdites au 1er janvier 2029. Plutôt que d'installer un terrain classique qu'on aurait dû remplacer dans dix ans, on a fait le choix de passer directement à l'éco." Parmi les alternatives écologiques disponibles figuraient aussi le liège et les rafles de maïs, mais c'est le noyau d'olive qui a été retenu, moins volatile que le liège. Un avantage pratique également pour les familles : "Les enfants rentraient à la maison couverts de granules noires. C'était pas top."

Un complexe au service de tout le territoire

Le complexe s'inscrit dans une logique intercommunale, en complémentarité avec les équipements existants. Prunelli-di-Fium'orbu a notamment construit des courts de tennis, tandis que Ventiseri travaille sur un stade de rugby. "Ce ne sont pas uniquement des installations pour Ghisonaccia", souligne le maire, en rappelant que la halle des sports compte déjà 970 licenciés venus de bien au-delà de la commune, jusqu'à Aleria ou Sainte-Lucie-de-Tallano.

Pour les 4 hectares restants, l'avenir reste ouvert. Une piste d'athlétisme est envisagée si les besoins se font sentir. "Pour l'instant c'est en gestation. On veut finir la première phase avant de se projeter." Une école municipale des sports, en lien avec l'Éducation nationale, est également dans les cartons.


Deux finales de Coupe de Corse pour l'inauguration

C'est la Ligue corse de football qui a proposé d'organiser les finales au nouveau complexe, dont les installations répondent désormais aux normes requises. Le


Le programme de dimanche
 Inauguration à 10 heures, puis à 16 heures finale de la coupe fr Corse de foyball séniors FC Balagne contre FC Bastelicaccia, et à 18h30 la finale U18 FC Balagne contre Afa FA.





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