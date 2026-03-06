Ghisonaccia inaugure son nouveau complexe sportif ce dimanche avec deux finales de Coupe de Corse

Dix ans de travail administratif et deux ans de chantier ont été nécessaires pour mener ce projet à son terme : études environnementales, permis d'aménager, crise Covid qui a tout ralenti. "Satisfaction pour la commune, pour les administrés, pour les licenciés, et même pour tout le territoire, parce que c'est une situation qui était attendue", confie Francis Guidici, maire de Ghisonaccia.
Le besoin était réel. L'ancien stade, situé en zone inondable au bord du Fiumorbu, contraignait régulièrement le maire à prendre des arrêtés pour annuler les rencontres. "Dès qu'il y avait les crues, la nappe remontait et le terrain était impraticable."
Des équipements opérationnels dès dimanche
Un choix écologique assumé
Un complexe au service de tout le territoire
Le complexe s'inscrit dans une logique intercommunale, en complémentarité avec les équipements existants. Prunelli-di-Fium'orbu a notamment construit des courts de tennis, tandis que Ventiseri travaille sur un stade de rugby. "Ce ne sont pas uniquement des installations pour Ghisonaccia", souligne le maire, en rappelant que la halle des sports compte déjà 970 licenciés venus de bien au-delà de la commune, jusqu'à Aleria ou Sainte-Lucie-de-Tallano.
Pour les 4 hectares restants, l'avenir reste ouvert. Une piste d'athlétisme est envisagée si les besoins se font sentir. "Pour l'instant c'est en gestation. On veut finir la première phase avant de se projeter." Une école municipale des sports, en lien avec l'Éducation nationale, est également dans les cartons.
Deux finales de Coupe de Corse pour l'inauguration
C'est la Ligue corse de football qui a proposé d'organiser les finales au nouveau complexe, dont les installations répondent désormais aux normes requises. Le
Le programme de dimanche
Inauguration à 10 heures, puis à 16 heures finale de la coupe fr Corse de foyball séniors FC Balagne contre FC Bastelicaccia, et à 18h30 la finale U18 FC Balagne contre Afa FA.
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