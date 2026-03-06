Ghisonaccia inaugure son nouveau complexe sportif ce dimanche avec deux finales de Coupe de Corse

Dix ans de travail administratif et deux ans de chantier ont été nécessaires pour mener ce projet à son terme : études environnementales, permis d'aménager, crise Covid qui a tout ralenti. "Satisfaction pour la commune, pour les administrés, pour les licenciés, et même pour tout le territoire, parce que c'est une situation qui était attendue", confie Francis Guidici, maire de Ghisonaccia.



Le besoin était réel. L'ancien stade, situé en zone inondable au bord du Fiumorbu, contraignait régulièrement le maire à prendre des arrêtés pour annuler les rencontres. "Dès qu'il y avait les crues, la nappe remontait et le terrain était impraticable."

