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Réforme constitutionnelle et langues régionales : le Scontru d'Arritti ouvre le débat à Bastia le 30 mai


Matteo Lanfranchi le Mercredi 27 Mai 2026 à 18:41

Le journal "Arritti" et Femu a Corsica organisent le 30 mai 2026 à 16 heures au Palais des Gouverneurs de la Citadelle de Bastia un Scontru consacré à la réforme constitutionnelle et aux langues régionales. Un débat qui tombe à point nommé, alors que la question corse revient dans l'actualité parlementaire.



© Matteo Lanfranchi
© Matteo Lanfranchi
"Nous avions programmé ce Scontru il y a plusieurs mois et aujourd'hui l'actualité vient interpeller notre proposition initiale", explique François Alfonsi, directeur de la publication d'Arritti. L'objectif est de faire le point sur les réformes constitutionnelles en cours, la situation de la loi Molac censurée par le Conseil constitutionnel, et les conséquences que ces évolutions pourraient avoir sur le statut de la langue corse. Le processus de Beauvau, qui prévoit une modification constitutionnelle pour que la langue corse et les langues régionales soient rétablies dans leurs droits, est au cœur des enjeux.

Une tribune de poids

Pour nourrir ce débat, Arritti a réuni des intervenants venus de plusieurs horizons. Véronique Bertile, constitutionnaliste et maître de conférence à l'Université de Bordeaux, déjà intervenue comme experte auprès de l'Assemblée de Corse et de l'Assemblée nationale, sera "la personnalité la plus marquante" selon François Alfonsi. À ses côtés, Paul Molac, député du Morbihan et auteur de la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales votée en 2021, Paulu Santu Parigi, sénateur de Haute-Corse, Romain Colonna, président de la Commission des affaires constitutionnelles de l'Assemblée de Corse, et Peio Jorajuria, représentant de l'Euskal Konfederazioa.

Le modèle basque comme horizon

François Alfonsi insiste sur l'exemple basque, dont la population est comparable à celle de la Corse. "Environ 25% des enfants sont scolarisés dans un système totalement immersif, ce qui permet de produire une génération de jeunes entièrement locuteurs de la langue et donc de donner un avenir à cette langue." Un modèle que Scola Corsa pourrait atteindre dans les cinq à six prochaines années si les conditions politiques et constitutionnelles le permettent.

Grande manifestation l'après-midi

Dans la foulée, une grande manifestation de soutien à Scola Corsa est prévue dès 15h dans les rues de Bastia, avant le Scontru à 16 heures au Palais des Gouverneurs.





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