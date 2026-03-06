Bastia - La 11e édition du festival Creazione s'ouvre au grand public avec un défilé sur le Vieux-Port

Pour Hélène Berretti, adjointe au maire de Bastia, le ton est donné d'emblée. "Nous allons faire Cannes à Bastia avec cette onzième édition de Creazione. Creazione c'est vraiment montrer à la population, montrer à l'extérieur tout le beau, tout ce que notre création corse est capable de faire ressentir." Un festival qui assume pleinement son ambition : faire de Bastia une vitrine de la création insulaire, tout en devenant un vrai facteur d'attractivité pour la ville et ses commerces.
Un défilé ouvert à tous sur la Conca Marina
Grande nouveauté de cette édition : le festival sort des murs de la Citadelle. Le 10 juin au soir, la Conca Marina se transformera en plateau de tournage grandeur nature. "On a une maturité au bout de 10 ans et on veut donner une amplitude plus importante, toucher un plus large public", explique Véronique Calendini, directrice de l'Office de Tourisme de l'agglomération de Bastia. La jauge du musée ne permettant pas d'accueillir plus de 5 000 festivaliers, ce défilé en plein air vient combler ce manque.
La soirée se déroulera en trois temps : à 19h avec le défilé des étudiants du lycée Fred Scamaroni et la remise des trophées, à 21h avec un set du DJ Flo Menk, puis à 22h avec le défilé des créateurs insulaires.
La soirée se déroulera en trois temps : à 19h avec le défilé des étudiants du lycée Fred Scamaroni et la remise des trophées, à 21h avec un set du DJ Flo Menk, puis à 22h avec le défilé des créateurs insulaires.
Trois jours de festival au Palais des Gouverneurs
Du 11 au 13 juin, le festival investit le Palais des Gouverneurs avec 40 créateurs sélectionnés selon des critères stricts : vivre en Corse, travailler avec des matériaux locaux ou concevoir des créations inspirées de l'île, et respecter des exigences d'éco-responsabilité. Mode, bijoux, accessoires, design et cosmétique seront tous représentés. Côté musique, cette édition passe à quatre soirées contre trois les années précédentes, avec exclusivement des artistes insulaires au programme.
Mode et image : la photo à l'honneur
Cette année, Creazione s'ouvre à une nouvelle thématique en intégrant pleinement la photographie à son univers. "Quand on pense photo, on pense beaucoup photo de mode", souligne Véronique Calendini. Pour mettre en valeur cette dimension, le festival accueille Fred Meylan, photographe de renom international qui a shooté Kate Moss, Penélope Cruz ou Kendall Jenner. Il animera une masterclass ouverte à tous le vendredi 12 juin à partir de 14h Place du Donjon, autour de la photographie de mode, de l'argentique au numérique en passant par l'intelligence artificielle.
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