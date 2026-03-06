Ajaccio : 620 élèves réunis pour le 5e championnat scolaire d’échecs

Une pratique qui continue de grandir en Corse



Au fil des années, la Ligue Corse des Échecs a considérablement développé sa présence dans les établissements scolaires de l’île. Aujourd’hui, près de 6 800 enfants pratiquent les échecs chaque année en Corse, dont environ 2 000 nouveaux élèves. « La Corse possède une richesse unique au monde dans ce domaine », a affirmé Akkha Vilaisarn. « Depuis 25 ans, plus de 50 000 jeunes Corses ont été formés aux échecs. »



Le président de la Ligue a également tenu à saluer le soutien des collectivités publiques et le travail de terrain mené par les clubs locaux, notamment l’Échecs Club Ajaccien. « La Ville d’Ajaccio nous soutient depuis le début, tout comme la Collectivité de Corse. Cette volonté politique permet d’initier les plus jeunes aux échecs sur tout le territoire, y compris dans le rural », a-t-il souligné.



Une journée conviviale et solidaire



Contrairement aux compétitions individuelles traditionnelles, le championnat scolaire s’est disputé sous la forme d’un tournoi par équipes. Chaque classe était représentée par vingt élèves. Un format particulièrement apprécié des enseignants comme des organisateurs. « On peut gagner sa partie et perdre la rencontre. Les élèves sont soudés et jouent vraiment pour la classe » , a expliqué Félicia Santoni. Même constat du côté de la Ligue Corse des Échecs. « L’esprit d’équipe est très important pour nous. Toute une classe joue contre une autre classe. Cela crée une vraie cohésion », a rappelé Akkha Vilaisarn.



Au-delà de l’aspect sportif, cette édition 2026 a conservé une forte dimension humaine et conviviale. Une buvette et un espace de restauration ont été proposés au profit de l’association Inseme, engagée dans l’accompagnement des familles corses confrontées à la maladie. Après une matinée marquée par cinq premières rondes et une cérémonie d’ouverture en présence des partenaires institutionnels, les rencontres ont repris l’après-midi avant la remise des prix organisée à 15 heures.