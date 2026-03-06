Ajaccio : 620 élèves réunis pour le 5e championnat scolaire d’échecs

Dès 9 heures, les élèves des écoles primaires d’Ajaccio ont investi le Palais des Congrès pour participer à l’un des rendez-vous majeurs du calendrier scolaire et sportif insulaire. Huit rondes se sont succédé tout au long de la journée dans une ambiance à la fois studieuse et enthousiaste. Organisé par la Ligue Corse des Échecs en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, les autorités académiques, la Collectivité de Corse et l’Échecs Club Ajaccien, ce championnat scolaire a confirmé l’importance prise par les échecs dans les écoles corses.
Pour Akkha Vilaisarn, président de la Ligue Corse des Échecs, cette journée représentait avant tout « une grande fête des échecs » pour les élèves qui pratiquent chaque semaine dans leur établissement. « Toute l’année, ils travaillent avec nos formateurs. Ce tournoi vient récompenser leur investissement et décerne les titres de champions CM1 et CM2 de la ville d’Ajaccio », a-t-il expliqué.
Les échecs, un outil pédagogique reconnu
Dans les écoles ajacciennes, les échecs occupent désormais une place importante dans les apprentissages. À l’école Saint-Jean, Félicia Santoni, enseignante en CM2, accompagne cette pratique depuis plusieurs années. « Depuis le mois de janvier, mes élèves avaient une heure d’échecs par semaine. À Saint-Jean, cette activité existe depuis longtemps et toutes les classes sont concernées à partir du CE2 », a-t-elle rappelé.
L’enseignante a souligné les nombreux bénéfices de cette discipline : « Les échecs apportent de la concentration, la maîtrise du déplacement dans l’espace et surtout la mise en place de stratégies. C’est un travail intellectuel différent des apprentissages habituels. » Elle a également insisté sur le rôle inclusif de cette pratique : « Ce ne sont pas forcément les meilleurs élèves qui réussissent le mieux. Des enfants en difficulté ou souffrant de dyslexie peuvent devenir d’excellents compétiteurs. »
Pour Akkha Vilaisarn, président de la Ligue Corse des Échecs, cette journée représentait avant tout « une grande fête des échecs » pour les élèves qui pratiquent chaque semaine dans leur établissement. « Toute l’année, ils travaillent avec nos formateurs. Ce tournoi vient récompenser leur investissement et décerne les titres de champions CM1 et CM2 de la ville d’Ajaccio », a-t-il expliqué.
Les échecs, un outil pédagogique reconnu
Dans les écoles ajacciennes, les échecs occupent désormais une place importante dans les apprentissages. À l’école Saint-Jean, Félicia Santoni, enseignante en CM2, accompagne cette pratique depuis plusieurs années. « Depuis le mois de janvier, mes élèves avaient une heure d’échecs par semaine. À Saint-Jean, cette activité existe depuis longtemps et toutes les classes sont concernées à partir du CE2 », a-t-elle rappelé.
L’enseignante a souligné les nombreux bénéfices de cette discipline : « Les échecs apportent de la concentration, la maîtrise du déplacement dans l’espace et surtout la mise en place de stratégies. C’est un travail intellectuel différent des apprentissages habituels. » Elle a également insisté sur le rôle inclusif de cette pratique : « Ce ne sont pas forcément les meilleurs élèves qui réussissent le mieux. Des enfants en difficulté ou souffrant de dyslexie peuvent devenir d’excellents compétiteurs. »
Une pratique qui continue de grandir en Corse
Au fil des années, la Ligue Corse des Échecs a considérablement développé sa présence dans les établissements scolaires de l’île. Aujourd’hui, près de 6 800 enfants pratiquent les échecs chaque année en Corse, dont environ 2 000 nouveaux élèves. « La Corse possède une richesse unique au monde dans ce domaine », a affirmé Akkha Vilaisarn. « Depuis 25 ans, plus de 50 000 jeunes Corses ont été formés aux échecs. »
Le président de la Ligue a également tenu à saluer le soutien des collectivités publiques et le travail de terrain mené par les clubs locaux, notamment l’Échecs Club Ajaccien. « La Ville d’Ajaccio nous soutient depuis le début, tout comme la Collectivité de Corse. Cette volonté politique permet d’initier les plus jeunes aux échecs sur tout le territoire, y compris dans le rural », a-t-il souligné.
Une journée conviviale et solidaire
Contrairement aux compétitions individuelles traditionnelles, le championnat scolaire s’est disputé sous la forme d’un tournoi par équipes. Chaque classe était représentée par vingt élèves. Un format particulièrement apprécié des enseignants comme des organisateurs. « On peut gagner sa partie et perdre la rencontre. Les élèves sont soudés et jouent vraiment pour la classe », a expliqué Félicia Santoni. Même constat du côté de la Ligue Corse des Échecs. « L’esprit d’équipe est très important pour nous. Toute une classe joue contre une autre classe. Cela crée une vraie cohésion », a rappelé Akkha Vilaisarn.
Au-delà de l’aspect sportif, cette édition 2026 a conservé une forte dimension humaine et conviviale. Une buvette et un espace de restauration ont été proposés au profit de l’association Inseme, engagée dans l’accompagnement des familles corses confrontées à la maladie. Après une matinée marquée par cinq premières rondes et une cérémonie d’ouverture en présence des partenaires institutionnels, les rencontres ont repris l’après-midi avant la remise des prix organisée à 15 heures.
Au fil des années, la Ligue Corse des Échecs a considérablement développé sa présence dans les établissements scolaires de l’île. Aujourd’hui, près de 6 800 enfants pratiquent les échecs chaque année en Corse, dont environ 2 000 nouveaux élèves. « La Corse possède une richesse unique au monde dans ce domaine », a affirmé Akkha Vilaisarn. « Depuis 25 ans, plus de 50 000 jeunes Corses ont été formés aux échecs. »
Le président de la Ligue a également tenu à saluer le soutien des collectivités publiques et le travail de terrain mené par les clubs locaux, notamment l’Échecs Club Ajaccien. « La Ville d’Ajaccio nous soutient depuis le début, tout comme la Collectivité de Corse. Cette volonté politique permet d’initier les plus jeunes aux échecs sur tout le territoire, y compris dans le rural », a-t-il souligné.
Une journée conviviale et solidaire
Contrairement aux compétitions individuelles traditionnelles, le championnat scolaire s’est disputé sous la forme d’un tournoi par équipes. Chaque classe était représentée par vingt élèves. Un format particulièrement apprécié des enseignants comme des organisateurs. « On peut gagner sa partie et perdre la rencontre. Les élèves sont soudés et jouent vraiment pour la classe », a expliqué Félicia Santoni. Même constat du côté de la Ligue Corse des Échecs. « L’esprit d’équipe est très important pour nous. Toute une classe joue contre une autre classe. Cela crée une vraie cohésion », a rappelé Akkha Vilaisarn.
Au-delà de l’aspect sportif, cette édition 2026 a conservé une forte dimension humaine et conviviale. Une buvette et un espace de restauration ont été proposés au profit de l’association Inseme, engagée dans l’accompagnement des familles corses confrontées à la maladie. Après une matinée marquée par cinq premières rondes et une cérémonie d’ouverture en présence des partenaires institutionnels, les rencontres ont repris l’après-midi avant la remise des prix organisée à 15 heures.
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