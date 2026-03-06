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U tempu in Corsica


le Jeudi 28 Mai 2026 à 07:05

Le temps estival se poursuit. Pour cette journée de jeudi, toujours du soleil et de la chaleur au programme sur l'ensemble de l'île où le thermomètre va encore monter jusqu''à 32 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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