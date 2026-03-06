Soupçons de fraude aux fonds européens : des perquisitions menées à Ajaccio et ses environs

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Parquet européen à Paris indique que des perquisitions ont été menées à Ajaccio et ses environs mercredi et jeudi, « dans le cadre d’une enquête relative à des soupçons de fraude aux marchés publics et de fraude aux subventions liées au plan de relance qui a suivi la pandémie de la Covid-19 ».



« L’enquête porte sur des soupçons de comportements frauduleux dans le cadre de marchés publics financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et l’initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU), pour un montant d’environ 18 millions d’euros destinés à soutenir la reprise économique des entreprises locales après la crise sanitaire », précise l’institution en ajoutant que ces perquisitions ont été réalisées « au domicile de plusieurs personnes ainsi que dans les locaux d’organismes publics et d’entreprises privées ». « Des documents et des preuves numériques ont été saisis », dévoile encore le parquet européen.



Selon nos confrères de Corse Matin, celles-ci auraient notamment visées les locaux de l’Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC) et de la Caisse de Développement de la Corse (CADEC).



L’enquête diligentée par le Parquet européen se poursuit désormais avec l’appui de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ).