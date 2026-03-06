Des objets de l’académicien Angelo Rinaldi rejoignent les collections de la ville de Bastia

Des objets ayant appartenu à Angelo Rinaldi vont bientôt rejoindre les collections patrimoniales de la Ville de Bastia. Réuni ce mercredi, le conseil municipal a pris acte du don proposé par Jacques-François Loiseleur des Longchamps, légataire universel de l’écrivain disparu le 7 mai 2025 à Paris.

Né le 17 juin 1939 dans le quartier de Saint-Joseph à Bastia, Ange-Marie Rinaldi dit Angelo, avait mené une importante carrière de journaliste et d’écrivain, travaillant notamment à Nice-Matin et Paris Jour comme reporter et chroniqueur judiciaire et collaborant successivement avec L’Express, Le Point et Le Nouvel Observateur, avant de devenir directeur du Figaro littéraire jusqu'à sa retraite en 2005.



Lauréat du prix Femina en 1971 puis du prix littéraire Prince-Pierre-de-Monaco pour l’ensemble de son œuvre, il avait été élu à l’Académie française le 21 juin 2001, devenant le premier académicien corse. Afin de « rendre hommage à la personnalité et à l’œuvre du premier académicien corse », son légataire universel a proposé de faire don à la Ville de Bastia d’une série d’objets lui ayant appartenu, chose que le maire a accepté à la fin du mois d’avril. Les objets concernés seront transportés depuis Paris vers la Corse avant d’intégrer les collections patrimoniales de la ville. Le coût prévisionnel du transport est estimé à 5 000 euros. Selon la municipalité, les pièces pourront ensuite « être prêtées à des institutions, présentées de façon temporaire, et intégrer des collections pour une éventuelle présentation permanente ».



Malgré le fait qu’Angelo Rinaldi a tenu « des paroles parfois dures à l’encontre de la société corse », Pasquale Castellani, adjoint au maire, a rappelé que le lien entre l’académicien et sa ville natale a toujours existé et que ce don est « une forme de transmission, et certains y verront une réconciliation ».



Le maire Gilles Simeoni a ensuite pris la parole pour « remercier le légataire universel de l’académicien » et s’est dit « ému après avoir pris connaissance de ce don ». « Angelo Rinaldi a connu des rapports contrastés et ambivalents avec sa ville mais comment voir autre chose dans ce don qu’un formidable cri d’amour ? »