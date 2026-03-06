Logement étudiant : le Crous de Corse va acquérir 82 logements supplémentaires

L’accord a été officialisé devant notaire, Maître Castellani, marquant une nouvelle étape dans le développement de l’offre de logements étudiants sur le territoire. L’acte notarié définitif doit être signé à la fin du mois de juin 2026.Avec cette acquisition, 82 logements supplémentaires viendront renforcer le parc immobilier du Crous, qui compte actuellement 830 logements. Cette augmentation de capacité sera également complétée par les 100 logements de la résidence Sambucucciu d’Alandu, dont la livraison est attendue d’ici la fin de l’année.Ces nouveaux projets doivent permettre d’améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des étudiants de l’Université de Corse, dans un contexte où les besoins en logements restent importants à Corte.



