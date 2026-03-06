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A màghjina - I culori è a dulcezza di a Balagna à l’ora turchina


le Jeudi 28 Mai 2026 à 07:27

Entre ciel et mer, la Balagne s’abandonne doucement à la nuit. Les derniers reflets orangés glissent sur l’horizon tandis que la côte plonge dans une Méditerranée immobile et que le phare veille en silence sur cette fin de jour apaisée.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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