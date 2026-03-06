A màghjina - I culori è a dulcezza di a Balagna à l’ora turchina
Entre ciel et mer, la Balagne s’abandonne doucement à la nuit. Les derniers reflets orangés glissent sur l’horizon tandis que la côte plonge dans une Méditerranée immobile et que le phare veille en silence sur cette fin de jour apaisée.
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