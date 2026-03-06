À Borgo, une journée pour sensibiliser les enfants au handicap et promouvoir l’inclusion

Suite à cet événement, deux autres journées vont être organisées. La première se tiendra en parallèle de la poursuite des formations à destination des animateurs et sera dédiée aux directeurs d’ALSH, qui « bénéficieront d’un temps d'échange et de formation pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques ». « Ça permettra aussi de partager des expériences et de travailler collectivement sur des enjeux de pilotage ou de gestion de structures liés à ces accueils d’enfants à besoins spécifiques. » La seconde journée concernera quant à elle un volet plus institutionnel, « pour vraiment aborder les sujets au niveau des moyens financiers et structurels avec les décideurs, pour que chaque ACM puisse disposer des ressources nécessaires pour inclure au mieux chaque enfant le plus longtemps possible ».



En effet, selon Paul Agostini, la question de la prise en charge d’enfants à besoins spécifiques ou en situation de handicap n’est pas encore réglée en Corse. « Les équipes des ACM font un travail remarquable, et elles ne sont pas seules parce qu’on les aide par exemple depuis la création du pôle en 2022. C'est un outil essentiel pour les directions et les animateurs parce qu’on a vraiment un rôle de coordination, et c’est adressé aux familles ou aux professionnels des crèches ou des ACM. Par exemple, on peut accompagner une famille qui souhaiterait inscrire son enfant en situation de handicap dans un ACM, ou bien orienter une famille vers des professionnels pour réaliser un bilan si leur enfant rencontre des difficultés. Le but, c'est d'échanger et de donner des outils pour accompagner au mieux. Mais c’est vrai qu’il manque encore des moyens humains et financiers pour pouvoir proposer un accueil adapté aux enfants… »

