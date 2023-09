Libération de la Corse : Salah Ben El Hadj, tirailleur marocain de 104 ans, va être décoré par Emmanuel Macron

Salah Ben AlHadj qui s'est engagé dans l'armée française en décembre 1939, à l'âge de 20 ans. Il a commencé son service au sein du 1er régiment de tirailleurs marocains avant de rejoindre le 64e régiment d'artillerie d'Afrique. En octobre 1943, il a pris part à l'embarquement vers la Corse, où il a joué un rôle actif lors de la Libération de l'île;



Sa contribution à la guerre s'est étendue au-delà des côtes corses. Il a participé aux combats de la Campagne d'Italie à partir du 2 mai 1944, puis a pris part à la Campagne de France jusqu'au 8 mai 1945. Au total, il a dédié six années de sa vie au service de l'armée française, un engagement sans faille pour la liberté et la justice.



Agé de 104 ans, cet ancien combattant, qui a participé à la Libération de la Corse en octobre 1943, se verra remettre les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite par le président de la République ce jeudi 28 septembre à Bastia, au titre de son engagement et des services distingués rendus à la nation pendant la Seconde guerre mondiale