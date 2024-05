« Ancu un pastore » : Un bel hymne aux bergers signé Ipop, Jean-Pierre Savelli et Jacques Fusina

Il était une fois Jean-Pierre Savelli , un corse de Balagne…. Dans les années 70, à Paris, il fréquente les Michel Legrand, Claude François, Serge Lama. On le repère aussi dans la mythique comédie musicale « La Révolution Française » puis forge son nom grâce aux mangas et aux bandes musicales de dessins animés comme Goldorak ou X-Or.Mais pour les plus jeunes d’entre-nous, Jean-Pierre Savelli c’est … « Besoin de rien, envie de toi », tube planétaire de 1984, qu’il interprète sous le pseudo de Peter avec la chanteuse Sloane. Il tourne d’ailleurs beaucoup avec les Stars des années 80 dans un spectacle qui fait salle comble depuis années.Il était une fois Maurice Bastid… musicien, arrangeur, producteur bien connu sur l’Île. Au fil de ses concerts, de ses enregistrements, de ses tournées il rencontre Carine Dispinseri. Il tombe amoureux de la voix et de la personne. Passionné des années 80, le couple forme le duo Ipop (à prononcer comme Iphone) qui fait depuis plusieurs années le bonheur des soirées corses. Des reprises mais aussi des compositions au son de ces années-là, si dansantes.Et c’est en Balagne que nos artistes se rencontrent, lors d’une soirée clôturant un grand concours de boules… un premier contact puis… « Maurice m’a contacté voilà 4 ans pour venir participer à une soirée sur le thème des années 80 à Biguglia » explique JP Savelli. « On s’est revu à plusieurs reprises, Maurice a collaboré à un de mes albums et un 45-tours single qui s’appelait le « Désir d’aimer ». Dans les chœurs il y avait bien sûr la voix de Carine, sa femme ».`Quelques années auparavant Maurice avait participé à la réalisation d’un album de JP Savelli avec sur celui-ci une chanson sur un berger. « La chanson était en français et on a eu l’idée de la faire traduire en Corse par Jacques Fusina et c’est devenu « Ancu un pastore ». Jean-Pierre m’a demandé de la faire en duo avec Carine » souligne Maurice Bastide. « On a fait des arrangements et on a enregistré le titre dans mon studio et tourné le clip ici aussi car j’aime autant le son que l’image».Aux côtés de Carine, Maurice et Jean-Pierre, Rosendo Gomez guitariste des Gipsy King et Michel Prat à la basse. Pour un très beau résultat. « C’est un bel hommage aux bergers et aux bergères car c’est un travail très dur. Il y en a dans ma famille» indique Carine. « Le titre est aujourd’hui en téléchargement sur les plateformes du net comme Amazon, Deezer ou Spotify et on espère très vite se retrouver pour l’interpréter sur scène ensemble »En attendant les projets sont nombreux tant pour Ipop que pour Jean-Pierre Savelli. « Les projets il y en a plusieurs » souligne JP Savelli. « Il y a d’abord bien sûr la promotion de ce single avec Carine. J’espère que ce titre va plaire et poursuivre sa carrière. Ensuite je reste dans le manga, j’y baigne depuis 1978. J’ai récemment participé au Grand Rex de Paris à une grosse soirée Goldorak où j’ai chanté mes deux titres avec un orchestre symphonique et franchement ça m’a rappelé des bons moments. Et puis le projet qui me tient aussi très à cœur cette année et qui a vu le jour il y a quelques mois c’est l’hommage à Michel Legrand qui a été mon tout premier producteur dans les années 70. Je lui rends hommage donc trois ans après sa mort en reprenant 14 chansons de lui. J’espère venir le présenter en Corse avec mes musiciens qui sont tous issus du conservatoire de Toulon et dirigé par un trompettiste fabuleux, un des meilleurs trompettistes du monde, Nicolas Folmer. Et puis bien sûr il y a aussi la tournée des années 70/80. J’ai vraiment hâte de pouvoir venir chanter en Corse notamment dans le village de mon père en Balagne où j’ai toujours de la famille ».Côté Ipop, on ne chôme pas non plus. Presque tous les week-end le duo met l’ambiance, sème la bonne humeur dans les établissements de l’île.