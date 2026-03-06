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EN IMAGES - Ajaccio lance le 35e championnat de France des sapeurs-pompiers dans une ambiance de communion


MP avec Paule Santoni le Jeudi 28 Mai 2026 à 16:43

La cérémonie d’ouverture du 35e championnat de France des sapeurs-pompiers s’est tenue ce jeudi matin sur la place du Casone, réunissant les 24 délégations venues de toute la France. Jusqu’à samedi, 600 sapeurs-pompiers vont s’affronter sur les terrains ajacciens à l’occasion d’un événement inédit en Corse-du-Sud.



EN IMAGES - Ajaccio lance le 35e championnat de France des sapeurs-pompiers dans une ambiance de communion
Grand moment de communion ce jeudi sur la place du Casone à Ajaccio avec la cérémonie d’ouverture officielle du 35e championnat de France de football sapeurs-pompiers. 

Jusqu’à samedi, 78 rencontres de 30 minutes se dérouleront sur les différents terrains de la région ajaccienne, avec des matchs ouverts au public. Le match d’ouverture est programmé à 14h30.

Au total, 24 délégations représentant plus de 600 sapeurs-pompiers venus de tout le territoire français, y compris des Outre-mer, ont été officiellement accueillies dans la cité impériale. La cérémonie a également été marquée par le tirage au sort des rencontres, lançant véritablement la compétition.
 

L'équipe de football des pompiers de Corse-du-Sud
L'équipe de football des pompiers de Corse-du-Sud
Les rencontres se joueront sur plusieurs sites sportifs de la ville et de ses alentours, notamment les stades Stade Ange Casanova, de Pietralba, du Stiletto et de la Sposata, répartissant les équipes sur l’ensemble du territoire ajaccien afin de fluidifier l’organisation.

« Il y a beaucoup d’excitation, cela fait un an et demi qu’on prépare cela au niveau de l’organisation », confie Thomas Scarbonchi, du comité organisateur. Également joueur de la sélection de Corse-du-Sud, il mesure l’enjeu particulier de cette édition à domicile. « On joue à domicile, alors on espère faire au mieux dans cette compétition », ajoute-t-il.

Au-delà de l’aspect sportif, cette cérémonie d’ouverture a mis en avant les valeurs de cohésion et de partage portées par les sapeurs-pompiers, dans un esprit de convivialité qui doit se prolonger tout au long du tournoi.





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