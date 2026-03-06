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Ultracyclisme : le recordman du GR20 Lambert Santelli s'élance ce vendredi sur le premier Half Corsica


Matteo Lanfranchi le Jeudi 28 Mai 2026 à 17:31

Le recordman du GR20 Lambert Santelli troque les sentiers de montagne pour les routes corses. Vendredi 29 mai, l'athlète bastiais prend le départ du tout premier Half Corsica, 500 kilomètres en totale autonomie entre Porto-Vecchio et Biguglia.



Crédit photo ©Droz photo
Crédit photo ©Droz photo

Connu du grand public pour ses exploits en montagne, Lambert Santelli s'est imposé comme l'une des grandes figures du trail et de l'endurance en Corse. En 2021, il avait marqué l'histoire en devenant recordman du GR20, le mythique sentier de grande randonnée traversant l'île du nord au sud, une performance qui l'avait propulsé sur le devant de la scène internationale.

 

Cette fois, le sportif insulaire troque les sentiers escarpés pour l'ultracyclisme. Vendredi 29 mai à 7h00, il s'élancera depuis Porto-Vecchio en direction de Biguglia, avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif à avaler, sans assistance ni ravitaillement extérieur. Il devra compter uniquement sur ses propres ressources pour boucler ces 500 kilomètres sur les routes les plus exigeantes de l'île.

 

Être parmi les tout premiers à s'élancer sur cette nouvelle épreuve représente un défi supplémentaire: le Half Corsica n'a encore jamais été couru. Lambert Santelli en sera donc l'un des pionniers, écrivant une nouvelle page de son histoire avec la Corse.





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