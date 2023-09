Najoua El Berrak, consule générale du Maroc : "Après le séisme, l'élan de solidarité des Corses est impressionnant"

- La communauté marocaine en Corse a réagi avec beaucoup d'émotions et a montré sa disposition à aider. Depuis l'annonce du séisme d'Al Haouz, du nom de la région qui a été frappée, le consulat reçoit beaucoup d'appels de la part de ses ressortissants qui cherchent à savoir comment ils peuvent venir en aide à leurs compatriotes.De notre côté, nous avons mis en ligne sur la page Facebook du consulat un numéro du compte spécial pour venir en aide au Maroc concernant les effets du séisme. Beaucoup de cagnottes ont été créées spontanément, mais ce compte permettra de garantir la traçabilité des aides financières à destination du Maroc de la part de ses ressortissants.- J'ai reçu beaucoup d'appels d'associations, qu'elles soient marocaines ou corses, qui ont partagé leur envie d'aider et d'envoyer des vêtements et des vivres. Toutefois, il n'est pas possible de faire un convoi à destination du Maroc uniquement parce qu'ils l'ont décidé. Tout cela est régi par des lois, cela nécessite des autorisations et les autorités doivent prendre connaissance de ce qu'ils transportent.C'est la raison pour laquelle je demande aux particuliers mais aussi à toutes les associations de prendre contact avec le consulat. Pour les personnes qui ont déjà participé à la collecte, je les invite à nous communiquer le nom de l'association et la nature du don qui a été fait. Ainsi, nous centraliserons l'ensemble de ces informations avant de les transmettre à Rabat pour qu'ils nous communiquent ce dont ils ont besoin.- Je suis agréablement surprise. Comme vous le savez, je ne suis consule en Corse que depuis l'année dernière, mais j'ai déjà pu constater que la sympathie et la relation particulière entre l'île et le Maroc ne sont plus à démontrer. Je remercie vivement les associations qui organisent des collectes pour aider les Marocains.Il y a beaucoup de bonne volonté de la part des associations insulaires, et l'élan de solidarité des Corses est impressionnant et très touchant.- Contrairement au séisme d'Al Hoceïma qui a frappé le Maroc en 2004, qui avait lourdement touché la communauté marocaine de l'île, le séisme d'Al Haouz a très peu touché les proches des ressortissants de l'île, parce que la communauté marocaine présente en Corse est majoritairement originaire de la partie orientale et de la région du Rif, située au nord du pays. Pour autant, cela n'empêche pas la solidarité qu'ils éprouvent pour leurs compatriotes.