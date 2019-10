Le club de tir "A Catana" avec la Ligue contre le Cancer

Ambiance chaleureuse et conviviale ce samedi au club de tir "A Catana" de Calvi-Balagne situé route de Calenzana.

Pour l'occasion, à l'initiative de son président Jérôme Filippi et des membres, une journée "Porte ouverte" était, en effet, organisée tout spécialement pour le section Calvi-Balagne de la Ligue contre le cancer.

Le but était de faire découvrir les différentes facettes de cette discipline sportive mais aussi et surtout de récolter des fonds pour cette section Calvi-Balagne de la Ligue contre le Cancer qui, sous la houlette de sa responsable Jeannine Maraninchi, accomplit tout au long de l'année un travail remarquable pour récolter des fonds et accompagner les patients et leurs familles dans cette difficile épreuve de la maladie et pour aider la recherche.

Au cours de cette journée les visiteurs ont pu apprécier les performances des licenciés de "A Catana" et, comme l'a précisé Jérôme Filippi, permettre à ce qui le souhaitaient à s'essayer au tir à air comprimé.

Parmi les volontaires, Jeannine Maraninchi qui n'a pas oublié qu'elle a fait carrière dans l'armée de l'air et que cette séance de tir était l'occasion de se remémorer tant de souvenirs.

Cette dernière devait remercier chaleureusement Jérôme Filippi et les licenciés de "A Catana" pour cette belle initiative.