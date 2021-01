Le chiffre du jour : 800 millions d'euros

Il fallait s’y attendre. Les premiers chiffres viennent de tomber et ils confirment une lourde chute des profits du secteur touristique, de plus de 40% par rapport à 2019. « Cette année 2020 a été un choc, c'est plus de 60 milliards d'euros de recettes qui manquent à l'appel pour le tourisme français », a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme.



Selon les estimations d'Atout France – qui promeut la France à l'étranger – la crise sanitaire a fait dégringoler les recettes domestiques de 29 milliards d'euros (–48%) et celles générées par les voyageurs internationaux de 32 milliards (–52%). Au plan géographique, la chute des recettes touristiques internationales a fortement frappé les régions Ile-de-France (–23,1 milliards d'euros) mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes (–7,2 milliards d'euros), Provence-Alpes-Côte d'Azur (–6,7 milliards), Occitanie (–4,5 milliards) et Nouvelle Aquitaine (–4,1 milliards).



En Corse, le manque à gagner s’élève à 800 millions d’euros, qui correspond à une chute d'un tiers du chiffre d'affaires. Une somme forcément élevée quand on connaît le poids du tourisme sur l’île – 31% du PIB avec plus de 3 millions de visiteurs/an – mais en deçà des prévisions les plus pessimistes. Certains professionnels tablaient sur une chute des 2/3 de l’activité. Le cœur de la saison a été moins impacté par la crise sanitaire que le reste de l'année. Les touristes qui ne pouvaient pas aller à l’étranger sont venus en Corse même s’ils sont restés moins longtemps et qu’ils ont moins dépensé.



Des données plus précises devraient rapidement compléter ce premier bilan. Des outils supplémentaires pour envisager l'année 2021 qui s’annonce déjà compliquée même si Atout France table sur un rebond de 25% comparé à 2020 (111 milliards d'euros de recettes touristiques).