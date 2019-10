Le Tour de Corse historique sera en Balagne les jeudi 10 et vendredi 11 octobre

Né en 1956, le Tour de Corse, épreuve mythique du Championnat du Monde, est inscrit au patrimoine automobile de la Corse.



Pour en revivre les heures de gloire, José Andreani a créé en 2001 le Tour de Corse Historique, 21 voitures prenaient alors le départ pour une épreuve de régularité, et depuis il n’a cessé de grandir.

En 2005, les véhicules historiques de compétition ont fait leur apparition et pour l’année 2018, la course a accueilli 240 concurrents.

Elle est aujourd’hui reconnue comme l’une des plus belles épreuves historiques mondiales.



Cette épreuve permet de rassembler les grands noms qui ont écrit la belle histoire des rallyes ainsi que les pilotes et co-pilotes amateurs de sportives de collection autour des valeurs de compétition, passion et convivialité. Et c’est donc naturellement que les parcs fermés deviennent à la fois de véritables musées automobiles à ciel ouvert et des forums d’échanges entre passionnés.



Au programme :



Cinq jours de compétition dans une ambiance unique entre les concurrents, spectateurs et habitants des communes traversées, sur un parcours inédit de plus de 840 km, composés de 17 spéciales sur routes fermées soit 340 km chronométrés en alternant avec 500 km de liaisons.



À chaque édition, les villes étapes changent mais font toujours la part belle aux paysages enchanteurs dont seule la Corse dispose avec des nuits à Porto-Vecchio, Saint-Florent, L’Île-Rousse, Calvi, Porto, Ajaccio, Bastia, ou encore Porticcio.



Des étapes idylliques s’il en est mais nécessaires après les dures journées que passent les pilotes et les machines sur les routes les plus belles, les plus physiques et les plus techniques de l’Ile. Malgré son intensité, un sentiment prédomine toujours à la fin de l’épreuve, l’envie de revenir user le bitume corse !