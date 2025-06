Le TT Porto-Vecchio s'adjuge la Coupe de Corse

La Coupe de Corse était à l'affiche ce dimanche du COSEC carrughju Jacky Valli à Porto-Vecchio où les clubs insulaires s'étaient donnés rendez-vous.

La première partie de la compétition a débuté par la phase de poule, avant d'entamer le cycle des rencontres à quitte ou double. Au terme de celles-ci on retrouvait, en milieu d'après-midi en finale les voisins de l'extrême sud à savoir les pongistes du TTPV et de Bonifacio.

Une finale au couteau qui voyait Jean-Do Fancellu, Raphaël Desserprit et Thomas Frantz prendre le meilleur sur leurs homologues bonifaciens sur le score serré de 3 points à 2. La troisième place de cette Coupe de Corse 2025 est revenu aux Ajacciens de l'ACAPP qui ont devancé l'équipe de Solenzara. Avec ce succès le Ping dans l'extrême sud franchit une nouvelle étape en enrichissant sa vitrine d'un nouveau trophée.