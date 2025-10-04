Le Sporting cale encore à domicile (0-0) face à Dunkerque)

SC Bastia – USL Dunkerque (Mi temps 0 -0 )

Stade Armand Cesari: 9.771 spectateurs.





SC Bastia

Placide, Guevara, Roncaglia, Ariss, Guidi (Vincent 49ème), Bonhert, Ducrocq, Janneh (Zaouai 77ème), Tomi (Aiki 66ème), Boutrah, Blé (Karamoko 66ème). Entraineur : Benoit Tavenot





USL Dunkerque

Niflore, Georegen, Kondo Seke Mabiala, Sasso, Sangante, Diong, Sekongo (Equaras 73ème) Bardeli (Sylvestre 83ème), Robinet, Essimi (Kanté 73ème) Ateba, Zossou (Abner 73ème). Entraineur : Albert Sanchez Saura



Avertissements :SC Bastia: Ariss (55ème),

Dunkerque : Sekongo (25ème), Robinet (42ème)

Expulsion: Robinet (68ème)



Pas d’autre choix que la victoire. C’était l'issue attendue des Bastiais face à Dunkerque à Armand-Cesari. Un scénario à la Rodez n’était plus concevable : le Sporting devait prendre des points.

Finalement, le manque de réalisme dans la construction a abouti à un score nul et vierge (0-0), qui fait les affaires de Dunkerque et plonge le Sporting encore plus dans le doute incapable de s’imposer à Furiani même en supériorité numérique.



Le match



Dès l’entame de match, les Bastiais se sont montrés dynamiques dans le camp nordiste. La tactique mise en place par Benoît Tavenot, une défense à cinq avec des latéraux en soutien au milieu de terrain pour favoriser les attaquants, porte ses fruits. Les Bastiais mettent la pression sur leurs adversaires. Durant les dix premières minutes, l’attaque bastiaise prend de vitesse la défense dunkerquoise, qui n’hésite pas à se montrer très agressive avec des contacts pas toujours sifflés par l’arbitre Aurélien Petit, comme cette possible faute sur Maxime Blé dans la surface de réparation.



De leur côté, les défenseurs bastiais répondent présents face aux assauts nordistes. À la 13e minute, le portier bastiais Johny Placide récupère un ballon dans le tas sur corner. Preuve de l’intensité de ce début de rencontre : l’arbitre use régulièrement de son sifflet et des cartons, et les Bastiais se retrouvent souvent au sol. Quinze premières minutes durant lesquelles les joueurs de Benoit Tavenot ont montré du jeu, de l’intensité et de l’envie. Mais toujours sans réussir à percer, ni même à réussir un centre pour inquiéter la défense de Dunkerque. À l’image de ce premier corner à la 20e minute qui ne donnera rien. Si les Bastiais poussent, les Turchini se retrouvent aussi régulièrement en position de hors-jeu.



La première véritable action dangereuse de la rencontre sera en faveur des Nordistes. Une erreur de marquage de Dumè Guidi à la 31e offrira une ouverture à l’attaque dunkerquoise, dont le centre en retrait, qui aurait pu faire mal, est dégagé par Anthony Roncaglia dans la zone des six mètres. De leur côté, sur un second corner, les Bastiais manqueront de réussite sur une tête piquée qui aurait pu surprendre le gardien.



Une première mi-temps très engagée physiquement toujours sanctionnée par un 0-0 à la pause avec, cependant, des Bastiais qui ont poussé pendant 45 minutes sans pour autant véritablement inquiéter leurs adversaires. Pour preuve aucune frappe cadrée en 45 minutes…La fameuse étincelle recherchée n’est pas encore là.



À la reprise, première frappe cadrée de la rencontre : elle sera signée Amine Boutrah mais elle n’inquiète pas le portier de l’USL Dunkerque. Benoît Tavenot, le coach bastiais, choisit de remplacer Dumè Guidi, visiblement diminué par une blessure, par Christophe Vincent (49e), dans l’espoir de donner plus de rythme devant et de trouver enfin la faille. Karamoko remplacera ensuite Blé.



Les Bastiais ne sont pas aidés par un arbitrage loin d’être à la hauteur de la part d’Aurélien Petit, à l’image de cette faute sur Amine Boutrah dans la surface dunkerquoise, non sanctionnée. Mais passée cette explication et malgré de rares incursions dans la défense adverse, les joueurs de Tavenot peinent réellement à concrétiser. Un coup franc à 25 mètres (63e) ne donnera strictement rien… Tout comme, quelques minutes plus tard, la frappe d’Aiki, fraîchement entré à la place de Tomi, seul face au gardien , qui s’envole au-dessus du cadre.



Le tournant du match ne sera pas pris par les bastiais: Dunkerque est réduit à dix après une faute de Thomas Robinet sur Juan Guevara. Dans la foulée, Amine Boutrah décochera une frappe qui effleure la transversale du portier nordiste. À la 77e, l’entraîneur de Dunkerque fait entrer trois joueurs frais au milieu et en attaque. Les Bastiais, en supériorité numérique, poussent mais pèchent encore et toujours dans les phases de construction et de finition. Un problème qu’il faudra impérativement régler pour arrêter de laisser filer des points à domicile.



En toute fin de match, le centre de Boutrah déposé sur la tête de Karamoko est dangereux mais ne donne rien non plus. Le Sporting pousse fort dans les dix dernières minutes, notamment lors des sept d’arrêt de jeu. Les Turchini enchaînent corners et coups francs, frappent au but, monopolisent le jeu et se créent des occasions… sans jamais trouver le chemin des filets.

Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge (0-0).

Après neuf journées de championnat, les Bastiais sont toujours derniers de Ligue 2 avec seulement 4 points et aucune victoire au compteur.