Le SMIC de nouveau revalorisé le 1er mai

Ce revenu minimum légal avait déjà été revalorisé de 0,9 % en janvier 2022, après une précédente hausse exceptionnelle de 2,2 % en octobre 2021. En cause, la forte inflation de ces quatre derniers mois.Selon le Code du travail, « lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 %, le SMIC est relevé dans la même proportion pour le mois suivant ». Ce seuil de 2 % a été dépassé au mois de mars. Selon l’Insee, en France pour le troisième mois de l’année, l'inflation a bondi de 4,5 % par rapport à mars 2021 et de 1,4 % entre février et mars 2022.